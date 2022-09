Alle ruimte om te golfen wanneer het jou uitkomt

Golfplatz BorgheesEen prachtige achttien-holesbaan mét oefenfaciliteiten, middenin de natuur. Voldoende tijdslots en ruimte om op de baan te stappen wanneer het jou uitkomt. Een prettige, informele sfeer waar iedereen welkom is: van beginner tot professional en van vriendengroep tot zakenpartner. Dat is Golfplatz Borghees. Sluit nog dit jaar je lidmaatschap af en golf de eerste vier maanden helemaal gratis.

Iedereen die regelmatig golft, begrijpt waarom golfen een geliefde sport is voor alle leeftijden. Het golfspel is een combinatie van souplesse, tactiek en techniek met verschillende spelonderdelen. Tijdens een middagje golf heb je geen tijd om te piekeren en komen je gedachten helemaal tot rust, terwijl je ongemerkt heel wat kilometers aflegt als je aan het spelen bent. Bovendien kan je als lid van Borghees gastspelers meenemen en je kunt je voorstellen dat de combinatie van het fysieke en mentale spel in de buitenlucht een perfecte ambiance creëert om te netwerken.

Volledig scherm © Golfplatz Borghees

Genieten van de natuur

Golfplatz Borghees is een achttien-holes-wedstrijdbaan en vijf-holes-par-drie-baan onderaan de Montferlandse heuvels, net over de grens bij ‘s-Heerenberg. De baan is omgeven door een natuurgebied en als je tussen de slagen door de tijd neemt om even rustig om je heen te kijken, kan je genieten van de aanwezige flora en fauna en kom je af en toe roofvogels of reeën tegen.

De leden en gastspelers die hier komen spelen zijn zeer lovend over de lange, ruime baan, net als over de informele sfeer, gastvrijheid en de locatie van de baan. Uniek is de ligging van de brasserie en het bijbehorende terras, midden op het terrein, waardoor je een fantastisch uitzicht hebt over de golfbaan en de natuur. Je kunt hier genieten van een drankje met een borrelplank, een lekkere lunch of een diner. Een bezoek aan Borghees is een complete beleving.

Volledig scherm © Golfplatz Borghees

Verbeter je techniek

Wil je jouw techniek bijspijkeren of verfijnen? Dan is een les in de studio van de golfpro een echte aanrader. Hij maakt onder andere gebruik van het Trackmansysteem waarbij er wordt gemeten hoe hard je slaat, waar je de bal raakt en je lichaamshouding nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Na een paar lessen wordt jouw spel zienderogen beter. Heb je nog geen golfervaring en zou je graag je Golf Vaardigheidsbewijs (GVB) willen halen? Ook dat is mogelijk bij Golfplatz Borghees.

Volledig scherm © Golfplatz Borghees

Benieuwd naar Golfplatz Borghees?

Als lid kan je natuurlijk onbeperkt spelen en gebruikmaken van uitgebreide oefenfaciliteiten, waaronder de greens, bunkers en holes, je kunt genieten van de horecafaciliteiten én deelnemen aan activiteiten zoals clubwedstrijden en toernooien.

Vragen? Bel voor meer informatie naar +49 (0)2822 92710, mail naar info@golfplatzborghees.com of neem een kijkje op www.golfplatzborghees.com