Alles ademt Kerst in deze juwelierswinkel in Velp

Juweliershuis AalbersVan de kerstdecoratie in de vele vitrines tot de rijkelijk versierde echte naaldbomen in de winkel. Voor veel inwoners in het Gelderse dorp is de feestdagenperiode pas echt begonnen wanneer de vele kerstlampjes in en om het pand van het juweliershuis aan de Hoofdstraat worden ontstoken.

Wat ooit begon met wat kerstdecoratie in de winkel, groeide in de afgelopen 15 jaar uit tot een jaarlijkse monsterklus, waar volgens eigenaar Hans Aalbers veel extra tijd in wordt gestoken. “Na een druk jaar is Kerst natuurlijk bij uitstek het moment van gezelligheid en extra aandacht geven aan elkaar. Wat is er dan mooier om in de weken voor Kerst al een stukje van dat fijne kerstgevoel mee te kunnen geven aan onze klanten?”, aldus Aalbers. “De medewerkers zijn al weken van tevoren bezig met het uitzoeken van de nieuwe decoratie om ook dit jaar weer te kunnen verrassen. Kerst werkt eigenlijk heel erg verslavend. Ieder jaar proberen we het dan ook nóg mooier en beter te maken.”

Omdat de winkel in deze periode niet zomaar een paar dagen gesloten kan zijn, is ervoor gekozen om de metamorfose in de avonden te laten plaatsvinden. Aalbers: “Het is haast een jaarlijks teambuildingsuitje geworden, waarbij er door een flink aantal medewerkers tot ver na middernacht wordt doorgewerkt om de winkel op tijd klaar te krijgen. Natuurlijk met een kerstmuziekje aan, een lekker hapje eten en dan samen de klus zien te klaren. Eigenlijk begint het gevoel van saamhorigheid voor ons al bij het decoreren van de winkel.”

Volledig scherm © Juweliershuis Aalbers

Niet alleen de decoratie krijgt in deze periode extra aandacht. Ook de presentatie van de collectie wordt zorgvuldig gekozen voor de laatste weken van het jaar. De nieuwste modellen exclusieve horloges en sieraden liggen klaar om ingepakt te worden, maar ook designer artikelen om het interieur mee te verfraaien zijn geliefde kerstcadeaus; van wandklokken tot bluetooth speakers en tafelklokken. “In deze tijd zijn we allemaal wel toe aan een beetje warmte, liefde en genegenheid. Met Kerst staan we net wat bewuster stil bij de mensen om ons heen die we liefhebben. Een prachtig horloge, een collier, ring of armband betekenen in deze periode dan ook vaak net even iets meer. Met Kerst is iedereen eigenlijk een klein beetje jarig”, aldus Aalbers.

Juweliershuis Aalbers is in Velp tot het einde van het jaar dan ook iedere zondag geopend.

Volledig scherm © Juweliershuis Aalbers