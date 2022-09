Beweegweek voor oudere en kwetsbare cliënten een groot succes: voortaan twee keer per jaar

Attent Zorg en BehandelingBewegen is essentieel voor lijf en geest. Dit geldt vanzelfsprekend voor iedereen, maar vooral voor de veelal oudere en kwetsbare cliënten van Attent. Bij de zorgaanbieder wordt al jaren volop ingezet op blijven bewegen. En wat er mogelijk is, verschilt per cliënt.

Beweging zoveel mogelijk stimuleren

Hierbij hoef je niet meteen te denken aan hardlopen of spinnen. Beweging zit ‘m al in kleine dingen zoals zelf tanden poetsen of regelmatig even opstaan uit je ‘luie’ stoel. De beweegcoaches van Attent maken mensen graag bewust van alle beweegmomenten op een dag en wat mensen zelf allemaal nog kunnen doen. Elke beweging is heilzaam voor het stroever wordende lichaam. De medewerkers zetten bijvoorbeeld het kopje koffie daarom bewust iets verder weg op tafel om zo het bewegen van de armen te stimuleren.

Recreatief bewegen

Volledig scherm © Attent Zorg en Behandeling Lichamelijke beweging is bij Attent onderdeel van het wekelijks activiteitenaanbod. De activeitenbegeleiders en beweegcoaches zijn druk in de weer om de cliënten zoveel mogelijk in beweging te laten komen. Zo is er bijvoorbeeld een ideeënwaaier gemaakt met leuke oefeningen voor iedereen, waar geen materialen voor nodig zijn. De oefeningen zijn bedacht om vanuit een comfortabele stoel of rolstoel uit te voeren. Als een muziekje wordt opgezet, gaan de voetjes van de vloer of deinen bewoners ritmisch op de maat mee. Regelmatig worden er ballonnen boven de tafel opgelaten, waarna bewoners en cliënten niet zelden fanatiek met een racket de ballon van de één naar de ander slaan. “Ook dat is natuurlijk bewegen”, legt beweegcoach Lyanne Willemse uit.

Twee keer Beweegweek

De intensieve Beweegweek in de eerste week van september op de elf woonzorglocaties van Attent was een doorslaand succes. De drie beweegcoaches kregen hulp van activiteitenbegeleiders die dagelijks de leukste beweegactiviteiten bedachten zoals een speurtocht, een dansavond, stoelyoga en beweegbingo. Vanwege de positieve reacties wordt het evenement met ingang van 2023 jaarlijks twee keer gehouden. De eerstvolgende keer is vermoedelijk komend voorjaar.

Lyanne: “Wat we zien is dat beweging mensen blij én fitter maakt. Hoe fijn is het als je hierdoor de regie over de kwaliteit van leven kan houden? Mensen hadden na afloop echt het gevoel dat ze iets nuttigs voor lichaam en geest hadden gedaan.”

Beweegnorm

Attent Zorg en Behandeling neemt bewegen uiterst serieus. Binnen de organisatie is een beweegbeleid opgesteld dat uitgaat van de landelijke beweegnorm: wekelijks honderdvijftig minuten matig intensief bewegen, twee keer per week enige vorm van krachttraining. En zoals gezegd: niet te lang in de stoel blijven zitten. “Wij zorgen voor extra inspiratie zodat onze medewerkers en vrijwilligers een goede invulling kunnen geven aan de beweegmomentjes tijdens de dag. Dansen, tegen een ballon slaan, buiten een ommetje maken. Als de hartslag maar iets omhoog gaat en je bij de cliënt rode blosjes op de wangen ziet.”

Er bestaan ideeën om de beweegnorm te controleren aan de hand van smartwatches en apps. Dat is nu nog toekomstmuziek. Eerst de volgende Attent Beweegweek.