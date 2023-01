Bouwbedrijf in Wijchen zoekt vakmensen die verder willen komen

Al vier generaties lang bouwt Welling, specialist in bouw, vastgoedonderhoud en schilderwerk, aan de doelen van hun opdrachtgevers en medewerkers. De menselijke maat draagt het familiebedrijf hoog in het vaandel. Dit blijkt onder andere aan de manier waarop het omgaat met zijn medewerkers. “We zijn erg betrokken bij het welzijn van onze medewerkers”, zegt directeur en eigenaar Bart Welling. “Jubilea vieren we uitgebreid en we slaan geen verjaardag over.” Er is dan ook weinig verloop van personeel. “We werken met z’n allen vanuit het ambacht en met passie en liefde voor het vak”, aldus de directeur.