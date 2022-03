Dag van het Kasteel laat zien: een ramp is van alle tijden

Rampjaar 1672

Door de eeuwen heen hebben de kastelen en buitenplaatsen in ons land flink wat doorstaan, vertelt Janneke van Dijk, curator van Dag van het Kasteel. “Denk aan oorlog en natuurrampen, rondwarende ziektes, eigenaren die hun bezit vergokten of verwaarloosden en economische tegenspoed.” Het Rampjaar 1672, dit jaar 350 jaar geleden, spant hierbij de kroon en wordt voor Nederland gezien als de grootste crisis van de zeventiende eeuw. “In dat jaar kregen we te maken met een gecombineerde aanval van de Franse koning, de Engelse koning en de bisschoppen van Münster en Keulen. Sinds de Romeinse tijd had Europa nog nooit zo’n enorm leger gezien. Deze ramp en alle andere heftige gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis hadden hun weerslag op onze monumenten.”

Toen en nu

Volledig scherm Maar ook de actualiteit komt op Dag van het Kasteel aan bod, zegt Janneke.“Het rampjaar 2020, waar we te maken kregen met de corona pandemie was nog maar net voorbij toen de volgende ramp zich alweer aandiende, zoals de overstromingen in Limburg. Zo zie je: een ramp is van alle tijden.” Wat zijn de parallellen met heftige gebeurtenissen uit het verleden? “Ze leren ons dat er na een catastrofe ook hoop gloort”, zegt Janneke. “Door samen de schouders eronder te zetten werden kastelen en buitenplaatsen na een ramp of oorlog heropgebouwd en gemoderniseerd. Ondanks eeuwen van blootstelling aan allerlei onheil zijn zeer nog in groten getale.’’

Wandelen

Op Dag van het Kasteel kun je één van de honderd deelnemende kastelen en buitenplaatsen bezoeken, waarvan zo’n twintig in de provincie Gelderland. Op 6 juni kun je op verschillende locaties genieten van bijzondere activiteiten zoals rondleidingen, kinderactiviteiten, tentoonstellingen, storytelling, markten, shows en nog veel meer. Vanuit de app zijn verschillende wandelingen te maken, zoals een audiotour langs de Ruïne van Brakel. “Tijdens een wandeling ervaar je de ruimte, rust en de prachtige natuurvan de landgoederen”, zegt Janneke. “Met behulp van onze app hoor je via gesproken en geschreven teksten alles over de geschiedenis van het kasteel. Je ziet de prachtige architectuur en ruïnes en hoort verhalen van de bewoners en vrijwilligers over het leven op een buitenplaats. ”

Met boeiende verhalen op de website over kastelen en buitenplaatsen kom alles te weten over het thema ‘Een ramp is van alle tijden’. Dit maakt je bezoek aan de Dag van het Kasteel op 6 juni nog leuker! De deelnemers heten je van harte welkom. Plan je bezoek hier.