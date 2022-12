Deze middelbare school viert één jaar in nieuw gebouw

Tijdens de bouw van het schoolgebouw voor OBC Elst stond technologie, duurzaamheid en behoud van het kleinschalige karakter centraal. Nu de leerlingen en medewerkers een jaar in het gebouw zitten, kan echt gepeild worden hoe het gebouw bevalt. “De transparante ruimtes waren in het begin wel even wennen, nu merken we dat het juist wel prettig is. Het gebouw is licht en mooi overzichtelijk, daardoor is het persoonlijke nog steeds goed te voelen,” aldus vloggers Nathalie en Fayedey. De twee OBC Elst leerlingen hebben speciaal voor het jubileum een nieuwe vlog gemaakt over de beleving van medewerkers en leerlingen in het nieuwe gebouw een jaar later.