Dinxperlo beddenspecialist maakt werk van zorgeloos slapen

Het merendeel van de bedden in de showroom zijn boxsprings van verschillende merken. Daarnaast kun je bij The Bed Company terecht voor waterbedden en andere producten die een goede nachtrust bevorderen, zoals ledikanten, slaapbanken, matrassen, toppers en bedtextiel. Heb je een bed gevonden, dan bezorgt The Bed Company het bed gratis bij je thuis, tot in de slaapkamer. Desgewenst zet de beddenspecialist de boxspring ook voor je in elkaar en voert je oude bed af. “Wij gaan echt voor de totale klantontzorging”, zegt Massop. “Is de investering te groot om in één keer te voldoen, dan denken we graag mee over een passende betalingsregeling. Bovendien heb je honderd nachten de tijd om zeker te weten dat je de juiste keuze hebt gemaakt.” Naast de showroom kun je de bedden van The Bed Company ook online bekijken. Massop: “Hier vind je onder meer beddenmerken die niet in de winkel staan. Maar voor een zintuigprikkelende beleving ga je naar onze showroom in Dinxperlo. We zien ook veel klanten terugkomen nadat ze een bed bij ons hebben gekocht. Om bedtextiel te kopen, bijvoorbeeld.”