Doorpakken als het moet, lachen als het kan: met deze baan kan het

JWRIn het huidige arbeidsklimaat zijn er in elke branche volop vacatures te vinden. Ook in de elektrotechniek. Elektrotechnici zijn onmisbaar: zij zorgen voor de elektrotechnische infrastructuur in gebouwen en huizen. Ook regelen elektrotechnici dat de beveiliging van je huis en de telecom- en internetverbinding vlekkeloos verloopt. ‘In dit vak ben je nooit uitgeleerd’, zegt Gerard Janssen, elektrotechnicus bij JWR elektrotechniek in Wijchen.

Projecten op maat

JWR elektrotechniek is gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van elektrotechnische oplossingen op maat. ‘Denk daarbij aan licht- en krachtinstallaties, inbraak- en brandbeveiliging, camerasystemen en data- en telecommunicatie’, zegt David Verheijen, eindverantwoordelijke bij JWR. ‘Dit doen wij al 77 jaar in de utiliteitsmarkt.’ Daaronder valt vastgoed zoals kantoren, scholen en zorginstellingen en distributie-en logistieke centra. Ook heeft het bedrijf de laatste jaren veel kennis opgebouwd in elektrotechnische installaties bij parkeergarages en infrastructurele projecten, zoals fiets- en spoorwegtunnels.

Bijzondere projecten

Wat een ander installatiebedrijf afschrikt als een te risicovol project, zien de monteurs en werknemers van JWR juist als een uitdaging en een mooie kans om kennis en kunde in praktijk te brengen. Vanaf de start ontwerpt JWR in 3D en werkt elk technische ontwerp volledig uit tot uitvoeringstekeningen voor de bouw. ‘In deze branche krijg je de kans om geweldige en interessante projecten te verwezenlijken’, zegt Verheijen. ‘Probleemoplossend denken en de techniek als uitdaging zien is onze kracht. We geven onze monteurs hierin de mogelijk om zich te ontplooien, inbreng te leveren en bij te leren. Dat werkt zeer motiverend.’

Opleidingsmogelijkheden

Helaas is er een groeiend tekort aan goed opgeleide technici, zegt Verheijen. ‘Het is voor ons daarom belangrijk om te investeren in trainingen en opleidingen voor onze mensen. JWR biedt volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarnaast hebben wij goede contacten met verschillende opleidingsinstituten en belangenorganisaties in de regio.’ Leren en werken behoort ook tot de mogelijkheden. ‘Bij JWR kun je werken en leren in een BBL-traject, stageplek of training.’

Familiegevoel

‘Na mijn eerste sollicitatiegesprek bij JWR wist ik het meteen: dit voelt als een warm bad’ vertelt Martijn Vugts, elektrotechnicus bij JWR. ‘We schakelden snel en binnen twee weken was ik aan het werk.’ Het bedrijf groeit in rap tempo en biedt zijn werknemers een flink pakket ontwikkelingsmogelijkheden aan. ‘Zo kan ik meegroeien met de organisatie. Dat vind ik mooi.’ Bij JWR zijn de lijntjes kort en is iedereen is gelijk aan elkaar, zegt Vugts. ‘Het voelt als een grote, hechte vriendengroep waarin jong en oud met elkaar samenwerken. We schakelen snel en iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook stagiaires krijgen hier volop kansen om zichzelf te ontwikkelen. Dat vind ik zelf veel zeggen over een organisatie.’

Bekijk de vacature

JWR elektrotechniek is een middelgroot bedrijf met een hoofdkantoor in Wijchen, dat bestaat uit vijftig gemotiveerde en goed opgeleide werknemers. Het bedrijf is onlangs aangesloten bij de DES Group. JWR staat voor de kracht van de connectie en is betrouwbaar, hoogwaardig en oplossingsgericht bij zowel de klantrelatie als bij het product. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Een baan waarbij je veel ervaring opdoet in de technische sector én kunt bijleren? JWR heeft verschillende vacatures: van leerling of zelfstandig monteur elektrotechniek tot werkvoorbereider of engineer. Meer weten? Bekijk de mogelijkheden en alle vacatures op www.jwr.nl/werken-bij.