Duurzame nieuwbouw in historische omgeving

Natuur en monumenten

De geschiedenis van Babberich, op de Nederlands-Duitse grens, gaat terug tot in de middeleeuwen. Sinds 1816 hoort het bij Nederland en dankzij de rust, ruimte, natuur en de vele rijks- en gemeentelijke monumenten is Babberich een geliefde bestemming voor toeristen uit het binnen- en buitenland. Hier start in de zomer van 2023 de bouw van Dorpsweide Babberich. Een project van 32 koopwoningen voor starters, doorstromers en senioren.

Bijna Energieneutrale Gebouwen

Gunstige ligging en goede voorzieningen

In het dorpse en kindvriendelijke Babberich is alles wat je nodig hebt binnen bereik: een supermarkt, een basisschool, eetgelegenheden en sportverenigingen. Grotere plaatsen als Zevenaar, Arnhem, Doetinchem en Oberhausen in Duitsland zijn snel en makkelijk met de auto te bereiken, en vanaf NS-station Zevenaar ben je met de trein zo in Arnhem of Nijmegen. In de fijne wijk waar Dorpsweide Babberich verrijst, is een veilige infrastructuur, een pluktuin, een speelplaats voor kinderen, een hondenuitlaatplaats en een speelveld voor sporten en bewegen.