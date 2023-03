Een digitaal kunstgebit: het aanmeten ervan blijft vooral mensenwerk

Tandprothetische praktijk J. HoogendijkBij een digitaal geproduceerd kunstgebit denk je misschien dat happen overbodig is, maar dat is niet het geval, aldus tandprotheticus John Hoogendijk. Voor een goede en juiste pasvorm van het kunstgebit is happen nog wel degelijk nodig. Toch zijn er zeker voordelen aan een digitaal geproduceerd kunstgebit . En dat happen? Dat valt reuze mee, volgens de cliënten van Hoogendijk.

“Digitaal bewerken en 3D printen hebben zeker zo hun voordelen maar die gaan nu nog vooral op achter de schermen, bij het maken van een tandprothese of kunstgebit”, vertelt John Hoogendijk, eigenaar van tandprothetische praktijk J. Hoogendijk in Doetinchem. Hij legt uit waarom happen voor een volledig kunstgebit noodzakelijk blijft en nog niet door digitale technieken overgenomen kan worden. “Zachte weefsels in de mond zijn nog niet zo exact in te scannen zoals we dat kunnen met een afdruk door happen. Als mensen dat echt niet willen wordt de nieuwe prothese op basis van de oude prothese gemaakt. Kortom, behandelen blijft mensenwerk, dat kun je niet laten overnemen door computer”.

Reproduceerbaar

Volledig scherm © Tandprothetische praktijk J. Hoogendijk Sinds drie jaar werkt Hoogendijk met een 3D printer en schaaft ‘analoog’ -met de hand- verder bij. Zijn analoge kunstgebitten verschillen nauwelijks van die van de volledig digitaal geproduceerde prothese. De reden dat hij met een 3D printer is gaan werken is dat deze nauwkeuriger en voorspelbaarder werkt, en daarnaast wordt alles opgeslagen. “Dus als een client zijn kunstgebit kwijtraakt en het kunstgebit is in de afgelopen drie jaar door mij vervaardigd dan is het mogelijk om aan de hand van de opgeslagen data sneller een prothese vorm te geven dan de gebruikelijke zes stappen die we normaal nodig hebben”.

Meevaller

Sneller werken maakt goedkoper, maar dat is toekomstmuziek volgens Hoogendijk. “Voor het zover is moet er geïnvesteerd worden in apparatuur, tijd, en moet de vakman van analoog naar digitaal worden omgeschoold. Daarnaast moet er een databank aangelegd worden, data is namelijk nodig om processen te versnellen. Nu ik digitaal werk, wordt data vastgelegd die nodig is om een gebitsprothese te maken.”

“Pas als een client, waarvan de data al is opgeslagen, langskomt is het mogelijk om in een verkort traject de gebitsprothese aan te meten. Maar zonder opgeslagen gegevens gebeurt een gebitsprothese aanmeten en ontwikkelen nog in zes stappen. Mensen doen gemiddeld zes jaar met een kunstgebit, dus het duurt nog even voordat die voordelen gaan werken. Maar tegen die tijd is het dus kosten- en tijdbesparend”.

Afspraak inplannen

Happen voor een kunstgebit blijft voorlopig dus de norm. Toch levert dit bij Hoogendijk zelden problemen op. "Een op de mond afgestemde lepel, gevuld met de juiste hoeveelheid pasta en meedenken met de client doet wonderen".

Volledig scherm © Tandprothetische praktijk J. Hoogendijk