Een gezonde mond: de sleutel tot een vitale oude dag

Attent Zorg en BehandelingEen gezond gebit is voor iedereen van groot belang, maar dit geldt met name voor kwetsbare ouderen. Bij hen kan een slecht gebit andere gezondheidsklachten veroorzaken. Bovendien is een slecht gebit natuurlijk helemaal niet comfortabel; onder andere kauwen, eten en slikken worden erdoor bemoeilijkt. Nog afgezien van de onaangename mondgeur en de esthetische kant van het verhaal.

Bij vitaal ouder worden wordt vaak gedacht aan zaken als voldoende beweging, op gewicht blijven, een niet al te hoge bloeddruk en gezond eten. Uiteraard allemaal relevant voor een gezonde oude dag, maar het belang van mondhygiëne blijft nogal eens onderbelicht. Terwijl een gezond gebit net zo goed van positieve invloed is op gezond ouder worden.

Kwaliteit van leven

Steeds meer mensen hebben nog hun eigen tanden en kiezen als ze in een woonzorglocatie komen te wonen. Toch is in deze groep bij 72 procent het gebit matig tot slecht te noemen, blijkt uit recent onderzoek. Tandbederf, uitvallende of loszittende tanden en kiezen, bloedingen, ontstekingen en andere nare aandoeningen in de mondholte zijn natuurlijk voor niemand een pretje, maar kunnen bij ouderen de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.

“Goed kauwen, lekker kunnen eten en een aangename mondgeur is voor iedereen belangrijk”, vertelt Sonja Smit, manager zorg bij Attent Zorg en Behandeling. “Een goede mondhygiëne kan de achteruitgang van het gebit vertragen of zelfs stoppen en is tevens belangrijk om het functioneren van het gehele spijsverteringskanaal en de ademhalingswegen te stabiliseren.”

Samenwerking met NoviaCura

Volledig scherm Om al deze redenen is mondhygiëne bij Attent Zorg en Behandeling een belangrijk onderdeel van de dagelijkse zorg. Hierin werkt de Gelderse zorgverlener samen met de tandarts, tandprotheticus en mondhygiëniste van NoviaCura. Deze komt met een mobiele praktijkruimte – de Dental Car – naar de zorglocaties toe. De gebitsspecialisten verrichten hun werkzaamheden voor zover mogelijk op de kamer van de cliënt. Alle zorgmedewerkers van Attent volgen tijdens hun opleiding de basistraining Mondverzorging. Daarnaast verzorgt NoviaCura regelmatig klinische lessen voor de medewerkers om hun kennis over het uitvoeren van een goede mondverzorging en de daarbij horende complicaties en aandachtspunten op te frissen.

Mondzorg voor cliënten met een kunstgebit

Ouderen krijgen het advies om hun tanden twee keer per dag te poetsen en minimaal jaarlijks een bezoekje aan de tandarts te brengen. Dit laatste wordt ook aanbevolen aan cliënten met een kunstgebit. Zo kan worden bekeken of de prothese nog optimaal functioneert en de mond vrij is van ontstekingen. Ook bij mensen met een kunstgebit voorkomt een schone mond problemen zoals verminderde eetlust en/of smaakstoornissen.

