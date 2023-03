Een persoonlijke en duurzame uitvaart in de natuur

Groen afscheid

Natuurbegraven is de oudste manier van begraven. Voor vroege beschavingen was het de manier om afscheid te nemen van dierbaren: terug naar de natuur. Natuurbegraafplaats Maashorst heeft als missie om de natuur nog mooier en groener te maken. Om dit te realiseren wordt de natuurbegraafplaats zorgvuldig beheerd en wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling. Zo draagt Natuurbegraven Nederland, waar natuurbegraafplaats Maashorst onder valt, bij aan de biodiversiteit en de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Gevarieerd bos

Natuurgebied De Maashorst ligt in het noordoosten van Brabant, bij Schaijk. Natuurbegraafplaats Maashorst is onderdeel van dit gebied, waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. Wie dat wil, kan in dit gebied, alleen of met een partner, een plekje vastleggen voor later. De plek is en blijft onderdeel van de natuur. Natuurbegraven Nederland zorgt er samen met Natuurmonumenten voor dat deze plekken voor altijd behouden blijven.