Energieneutraal wonen in bruisende nieuwe woonwijk Huurlingsedam

Elke woning in deze fase beschikt over een A+++ energielabel en dat wil zeggen dat de woningen zeer energiezuinig en zelfs, afhankelijk van de persoonlijke situatie, volledig energieneutraal kunnen zijn. In deze woningen worden individuele warmtepompen met bodemlus toegepast. Een groot voordeel van deze warmtepomp is dat je er in de zomer ook je huis mee kunt koelen. Alle woningen hebben vloerverwarming, zonnepanelen en balansventilatie. Met deze manier van ventileren wordt er ’s winters, als het buiten koud is, voorverwarmde buitenlucht de woning in geleid. Daardoor heb je geen tocht meer in huis. Als je kiest voor een huis in Huurlingsedam, kies je niet alleen voor een mooie en karakteristieke woning, maar ook voor optimaal wooncomfort en een lage energierekening.