Gespannen in de tandartsstoel? Dat hoeft niet

Tandheelkunde Waanders opende de eerste praktijk in Lichtenvoorde en later volgde er een vestiging in Varsseveld. Vlak voor de coronaperiode, in januari 2020 werd er een praktijk geopend in Eibergen en één in Zelhem. Als groot voordeel, voor jou als patiënt, biedt Tandheelkunde Waanders in elke praktijk alle mondzorg onder één dak, variërend van de reguliere tandartsbehandeling tot implantologie en orthodontie, net als behandelingen voor kinderen en personen met een diepgewortelde angst voor de tandarts.