Groen en duurzaam wonen in deze nieuwe buurt in Berg en Dal

Nieuwbouw VijverhofZie jij jezelf al wonen in een bosrijk gebied, op steenworp afstand van hartje Nijmegen? Dan is Vijverhof in Berg en Dal misschien iets voor jou. In deze nieuwe woonbuurt met 48 koopwoningen staat ‘wonen in het groen’ centraal.

Vijverhof wordt een duurzame buurt in het pittoreske Berg en Dal, op de website omschreven als ‘een van de mooiste gemeenten die Nederland rijk is’. Dankzij de unieke ligging in een natuurlijke omgeving is de nieuwe woonbuurt uitermate geschikt voor natuurliefhebbers. Het bos rijkt tot aan de voordeur.

Vijverhof heeft een centrale ligging: Nijmegen-Oost ligt letterlijk om de hoek en binnen 10 minuten ben je in hartje Nijmegen. Hier vind je veel voorzieningen, van supermarkten en scholen tot gezellige cafés en restaurants. Ook Beek-Ubbergen, het Radboud UMC in Nijmegen en de Sint-Maartenskliniek in Ubbergen liggen dichtbij.

48 koopwoningen

De verkoop van de koopwoningen staat gepland voor deze zomer. Er worden 48 koopwoningen gebouwd, voor zowel starters, doorstromers, gezinnen als senioren. Op de website vind je schetsen die je een indruk geven van de woningen en de groene wijk.

Mogelijkheden voor ontmoeting in de wijk versterkt de sociale samenhang en het woongenot bij Vijverhof. Om dit te ondersteunen, krijgen bewoners van Vijverhof de mogelijkheid om samen invulling te geven aan een centraal in de wijk gelegen voorzieningenhart met buurtfunctie. Denk aan een gezamenlijke moestuin om zelf groente te verbouwen, of een thee- en koffiehuis waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bij Vijverhof is het aan de bewoners om hier naar wens invulling aan te geven.

Aandacht voor biodiversiteit

‘Bij de ontwikkeling van Vijverhof zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie en het voorkomen van hittestress belangrijke uitgangspunten geweest’’, vertelt ontwikkelaar Joris de Smet. ‘’Het resultaat is een groene wijk waarin natuur tot bloei komt, ecologische verbindingen ontstaan en biodiversiteit wordt bevorderd. Bij de ontwikkeling is een landschapsarchitect betrokken geweest en hebben de bestaande bomen de basis gelegd voor de nieuwe ontwikkeling van Vijverhof.” ’

Andere belangrijke beslissingen voor behoud en versterking van de natuur: gevels waar vogels in kunnen nestelen, groendaken voor waterafvoer en als natuurlijke voedselbron voor dieren en gootjes die zorgen voor waterafvoer naar speciaal aangelegde wadi’s. ‘’Dit zijn meanderende groenstroken die bovengronds water opvangen en dat laten infiltreren in de bodem’’, legt De Smet uit.

Houttinten en natuurlijke warme kleuren

Qua stijl passen de woningen naadloos in de natuurlijke omgeving. ‘’Ze worden gekenmerkt door houttinten en natuurlijke warme kleuren. Aan de voorkant hebben sommige woningen een veranda, waardoor het groen letterlijk tot aan je deur komt.’’

Hecht je waarde aan duurzaamheid en betaal je liever niet te veel aan energie? Ook dan zit je goed bij Vijverhof. ‘’De woningen wekken energie op door middel van een warmtepomp en zijn niet meer afhankelijk van aardgas. Daarnaast zijn ze voorzien van zonnepanelen, waardoor je energiekosten betaalbaar blijven.’’

