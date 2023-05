Hier gaat leefplezier hand in hand met werkplezier

Stichting AzoraDe cliënt of de zorgvraag van de cliënt centraal stellen, dat zegt zo’n beetje elke zorgorganisatie in Nederland. Maar echt maatwerk leveren vergt aanpassingen en vooral een flinke dosis moed. Bij Azora durfden ze het aan en is maatwerk de norm voor zowel cliënten als medewerkers.

Leefplezier

Azora biedt zorg aan ouderen om ze zo zelfstandig mogelijk hun leven te laten leiden, met als uitgangspunt: waar een mens zich thuis voelt, gedijt hij het best. Dat kan thuis zijn, in de eigen vertrouwde woning, of in een van de negen kleinschalige woonzorgcentra in de Achterhoek, met de vertrouwde omgeving dichtbij. Het doel is bewoners en cliënten gelukkig te maken, leefplezier te geven, en daarvoor krijgen de zorgprofessionals die bij Azora werken alle ruimte en vrijheid. Er wordt zo min mogelijk met regels gewerkt om de creativiteit van iedere medewerker optimaal te benutten.

Kleinschalig en persoonlijk

Hoe dat gaat en of dat wel of niet lukt, moet in de praktijk blijken. Uitproberen dus. Uiteraard heeft Azora daar als organisatie alle voorwaarden voor geschapen. Alle medewerkers worden voortdurend geïnspireerd en aangemoedigd om persoonlijk en professioneel mee te groeien in de ambities. “Onze teammanagers spelen hierin een cruciale rol”, vertelt Sanne Menting , P&O adviseur en arbeidsmarktcommunicatie bij Azora. “Zij staan dichtbij de medewerkers en weten precies wat er speelt. Mede daardoor voelt onze organisatie van 2.200 medewerkers toch kleinschalig en persoonlijk aan.”

Regels loslaten

Volledig scherm © Stichting Azora Verzorgers, verplegers en begeleiders bij Azora voelen zich daardoor gesteund en gewaardeerd en durven hun vrijheid en verantwoordelijkheid ook te nemen. “Het kan om hele kleine dingen gaan, zoals een bewoner die met kleren aan wil slapen, of geen zin heeft om mee te doen aan een spelletje. Maar we proberen bijvoorbeeld ook de dossiers en lijstjes waar in de zorg nog volop mee gewerkt wordt los te laten en de dag eens te beginnen met de vraag wat je voor iemand kunt doen. Een andere manier van werken, die wel wat vraagt van de organisatie, maar die ook heel veel oplevert, zowel in leefplezier van onze cliënten als werkplezier voor onze mensen”, legt Sanne uit.

Azora Academy

Naast leren in de praktijk investeert Azora veel in opleidingen. Via de Azora Academy heeft iedereen die bij Azora werkt toegang tot workshops, cursussen, opleidingen, trainingen en lezingen, die op eigen locaties, bij erkende onderwijsinstellingen of thuis via e-learnings te volgen zijn. Het aanbod varieert van een opleiding tot verpleegkundig specialist tot een cursus rouwverwerking en werkelijk alles daartussen in. Startende zij-instromers kunnen met de academy van start, maar ook medewerkers die er al twintig jaar werken en hun kennis willen verbreden of verdiepen, of die toe zijn aan iets anders binnen de organisatie. Want ook doorgroeimogelijkheden zijn er volop bij Azora.

Werken bij Azora

Medewerkers die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen, die van mensen houden en een ander graag een plezier doen zijn de onmisbare basis voor deze manier van werken. Voor die medewerkers wil Azora dus ook een topwerkgever zijn, en alle mogelijkheden bieden om te leren, te ontwikkelen, impact te maken, gezond te werken en plezier te hebben. Met een goede werken/leven balans en goed pakket aan voorwaarden. Lijkt werken bij Azora je wel wat? Kijk op werken bij Azora voor alle informatie en vacatures.

© Stichting Azora

