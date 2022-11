Hoe verrassend effectief vaktherapie kan zijn

Attent Zorg en BehandelingVeel ouderen kampen met somberheid, verdriet of angstgevoelens. Erover praten kan soms lastig zijn. Daarom werkt vaktherapie vaak erg goed. Niet zozeer praten, maar doen en ervaren staan centraal bij vaktherapie. Voor cliënten die verbaal of cognitief wat minder uit de voeten kunnen, kan dit veel baat hebben. Attent Zorg en Behandeling biedt in haar woonzorgcentra naast kunstzinnige therapie ook psychomotorische- en muziektherapie aan.

De kracht van muziek

Muziektherapeut Tessa van Genderen is de eerste om te beamen dat muziek in staat is om iemand te raken. Haar cliënten bloeien geregeld op zodra ze samen met Tessa muziek maken of luisteren. Door samen van muziek te genieten, laten haar cliënten emoties of gedrag zien waartoe ze in de periode voor de muziektherapie niet – of minder goed – in staat waren.

Maatwerk

Tessa noemt het voorbeeld van een overprikkelde cliënte. De mevrouw is fan van Frans Bauer, maar alle “toeters en bellen” in de liedjes van de bekende Nederlander zouden haar eerder meer prikkelen, dan dat ze prikkels wegnemen. Dus gooit Tessa het over een andere boeg. Ze zingt Bauer waarbij ze zichzelf op de gitaar begeleidt, maar een ander, rustiger arrangement speelt. “Muziektherapeut zijn is vooral ook maatwerk aanbieden.”

In beweging brengen

Cliënten met dezelfde klachten (hoofdzakelijk: angstig, depressief, verdrietig, gespannen) komen ook terecht bij psychomotorisch therapeut Timo Bakker. Waar bij Tessa muziek de hoofdrol speelt, werkt Timo lichaams- en bewegingsgericht. Timo zet ouderen in beweging om ze te laten ervaren welke signalen het lichaam afgeeft, wat deze betekenen en hoe ze deze zelf positief kunnen beïnvloeden.

Ontspannen gevoel creëren

Sommige cliënten van Timo kampen al langer met een gespannen gevoel. “Zo lang soms dat de spanning als normaal gaat aanvoelen. Dan is de eerste stap om te ervaren hoe ontspanning aanvoelt. Dan hoop je dat iemand na enige tijd juist gaat wennen aan de ontspanning en dat een gespannen gevoel niet meer zo gewoon is. Lukt dit, dan zal iemand meer rust in het lichaam ervaren. Gedragsmatig zal iemand er dan ook rustiger bij lopen dan voorheen.”

Persoonlijke begeleiding

Mooi en afwisselend werk, vindt Timo. “Terwijl ik met de ene persoon aan de slag ga om emoties te reguleren, ligt bij de ander de focus juist op het ervaren van ontspanning in het moment zelf. Even niet nadenken over vroeger of de toekomst. Weer bij andere mensen staat soms het verhelpen van angst bij bewegen centraal. Door cliënten zich zelfverzekerder te laten voelen tijdens het revalideren, durven ze ook thuis weer te bewegen.”

