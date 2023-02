Hoge energierekening? Niet als je hier gaat wonen

Veluwezoom VerkerkWil je verhuizen, maar twijfel je tussen bestaande bouw of nieuwbouw? Als je op zoek bent naar een woning met authentieke details en twee rechterhanden hebt, ben jij waarschijnlijk het gelukkigst in een ouder huis. Wil je graag financiële zekerheid, zo min mogelijk onderhoud en zelf kunnen bepalen hoe jouw huis eruit komt te zien? Dan is het interessanter om een nieuw huis te laten bouwen.

In Dorpsweide Babberich, een nieuwbouwproject aan de rand van Zevenaar zijn op dit moment nog twee-onder-een-kap-, vrijstaande- en enkele levensloopbestendige woningen beschikbaar. Aan de hand van dit project legt makelaar Berrit Simon van Gaba Makelaardij uit wat de voordelen zijn van een nieuwbouwwoning: “Als we kijken naar het financiële plaatje, is de vaste prijs van nieuwbouw interessant. De verkoopprijs staat vast, dus je weet precies waar je aan toe bent. Zeker nu de prijzen van bouwmaterialen alsmaar stijgen, is die zekerheid een enorm pluspunt. Bovendien hoef je bij een nieuwbouwwoning geen kosten koper te betalen en wat heel veel mensen niet weten: als je nu een hypotheek hebt met een lage rente, kan je die vaak meenemen.”

Volledig scherm © Veluwezoom Verkerk

Lage energierekening

“De woningen in Dorpsweide Babberich zijn allemaal zeer duurzaam. Dat betekent dat de woningen uitstekend geïsoleerd zijn en worden gebouwd met hoogwaardige bouwmaterialen. Bovendien wordt het dakvlak met de meest gunstige zonoriëntatie voorzien van veertien zonnepanelen en de woningen worden verwarmd door middel van een warmtepomp waardoor je geen gas meer nodig hebt. Al deze zaken zorgen ervoor dat de energielasten een stuk lager uitvallen en dat is in deze tijd met hoge energiekosten mooi meegenomen.”

Zelf je droomhuis realiseren

“We verwachten dat de bouw van de vrijstaande woningen en de twee-onder-een-kappers start in september. Dat betekent ook dat je nu nog inspraak hebt in de indeling van de woning, waardoor je echt jouw droomhuis kunt laten bouwen. Dorpsweide Babberich heeft een divers straatbeeld en elke woning heeft een eigen en uniek karakter. Standaard krijgen deze huizen een woonkamer en woonkeuken, drie slaapkamers en een zolder. Als je wilt kan je de woonkamer en keuken spiegelen, je kunt een aanbouw laten plaatsen en hebt de mogelijkheid om op de zolder een of twee extra kamer te realiseren. Het is zelfs mogelijk om een geïsoleerde garage aan de woning te plaatsen die je kunt verbinden met de woonkamer. Je hebt bij deze woningen heel veel inbreng hoe het eindplaatje eruit komt te zien.”

Volledig scherm © Veluwezoom Verkerk

Alles is nieuw, dus je hebt nauwelijks onderhoud

Zodra je de sleutel in ontvangst hebt genomen, stap je een fonkelnieuw huis binnen, waardoor je de komende jaren nauwelijks onderhoudskosten hebt. Ook fijn als je jouw kostbare tijd liever aan iets anders besteedt dan klussen en repareren.

Wonen in de Dorpsweide iets voor jou?

Volledig scherm © Veluwezoom Verkerk Als je kiest voor een woning in Dorpsweide Babberich kies je voor comfort, financiële zekerheid over de aankoop van de woning, een lage energierekening, de eerste jaren nauwelijks onderhoud en een huis dat naadloos aansluit bij jouw wensen.

Maar er is nog meer: Je hebt alle voorzieningen zoals een supermarkt en een basisschool binnen handbereik en Babberich is centraal gelegen ten opzichte van grotere steden zoals Zevenaar, Arnhem, Doetinchem en ligt vlak bij de Duitse grens in de landstreek De Liemers. Een afwisselende streek met rivieren, bossen, weiden en dijken. Ideaal voor natuurliefhebbers met zowel de Veluwe als het Montferland om de hoek.

Interesse? Mis deze kans niet en schrijf je in op de website of neem contact op met verkopend makelaar Gaba Makelaardij.