Hulp voor ondernemers met geldzorgen: ‘Zet je schaamte opzij, wij kunnen je helpen’

Gemeente NijmegenRood staan, te weinig klanten, stress over geld en daardoor ook privéproblemen. Het is allemaal heel herkenbaar voor de consulenten van het ondernemerspunt geldzorgen in Nijmegen. Medewerkers Hilda van der Weg en Yassine Nejjari helpen dagelijks ondernemers die geldstress hebben. Ze hopen dat ondernemers zich nog sneller gaan melden bij het steunpunt. “Zet je schaamte opzij en maak een afspraak met ons. Het kan je zoveel opluchting geven, wij helpen je altijd een stap verder.”

Het ondernemerspunt geldzorgen is een initiatief van de gemeente Nijmegen en is eind september gestart. Een heel team consulenten met financiële kennis zit klaar om Nijmegenaren met een onderneming te helpen. Deze hulp kan al heel laagdrempelig zijn. Hilda van der Weg: “Het liefste hebben we dat ondernemers zich al melden voordat er grotere schulden zijn. Vroege hulp is effectief. Samen kijken we dan naar wat de ondernemer nodig heeft. Misschien is er recht op een uitkering of bijstand. Of misschien is de klant wel geholpen bij hulp bij zijn boekhouding.”

Van der Weg en Nejjari merken vaak veel schaamte en stress bij het startgesprek. “Mensen lopen al vaak maanden rond met hun problemen en zorgen. We merken dat het vaak een hele opluchting is om er over te praten en geholpen te worden met het juiste advies. Soms verwijzen we mensen ook door. Maar we beginnen altijd met het creëren van overzicht van de problemen en schulden. Vervolgens gaan we kijken wat we allemaal voor de ondernemer kunnen doen en hoe deze geholpen kan worden.”

Antwoord op al jouw vragen

Volledig scherm Hilda van der Weg van Ondernemerspunt Geldzorgen © Gerard Verschooten Bij het steunpunt van de gemeente kan je terecht met hele laagdrempelige, maar ook lastige vragen. Voorbeelden zijn: Is mijn bedrijf nog levensvatbaar? Hoe kan ik mijn schulden oplossen? Hoe moeten wij als gezin rondkomen nu het niet goed gaat met mijn bedrijf. Hoe krijg ik weer grip op mijn administratie en boekhouding. Heeft het zin om door te gaan met mijn bedrijf?

Van der Weg: “In een gesprek bekijken we samen welke vragen er zijn en denken we samen over de oplossingen. Is er meer nodig, dan maken we een plan. Alles is gratis en vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.”

Steunpunt helpt ondernemers

Sinds de start heeft het team van het ondernemerspunt Geldzorgen al zo’n 60 ondernemers kunnen helpen. “Alle ondernemers hebben we echt een stap verder kunnen helpen. Sommigen wisten niet van bepaalde regelingen, anderen hadden vooral hulp nodig bij de administratie.”

Bij het steunpunt zien ze vooral veel ondernemers die goed zijn in ondernemen, maar minder goed in de zaken die bij ondernemen komen kijken. “Hoe mooi ondernemen ook kan zijn, een valkuil van veel startende ondernemers is dat er geen rekening wordt gehouden met werk wat op hen af komt waarmee ze niet bekend zijn”, vertellen de medewerkers. “Belastingaangifte doen, rekeningen maken, inkopen. Ondernemers dragen verantwoordelijkheid voor alle onderdelen van de onderneming. Maar wanneer ondernemers geen grip op geldzaken krijgen, dreigen er financiële problemen te ontstaan. En dan kunnen wij helpen.”

Volledig scherm De medewerkers van het Ondernemerspunt Geldzorgen © Gerard Verschooten

Zo maak je een afspraak

Heb je kleine of grote schulden? Maak jij je zorgen over je bedrijf? Kom je er niet meer uit met je boekhouding? Neem vooral contact op met het ondernemerspunt geldzorgen. Zij helpen je altijd een stap vooruit. Of zoals de consulenten zelf zeggen: ‘soms is één stap al genoeg!’ Maak een afspraak via de website.

Hoe de vervolgstap er naar het eerste contact uitziet, bepaalt de ondernemer zelf. Bijvoorbeeld een afspraak op locatie of juist telefonisch.

Extra ondersteuning inwoners en instellingen

Goed om te weten: de gemeente helpt niet alleen ondernemers. Deze winter biedt de gemeente Nijmegen ook extra hulp aan inwoners, verenigingen en instellingen die in geldnood komen door de hoge energieprijzen. Tot 31 maart 2023 kunt u gebruik maken van deze extra ondersteuning. Lees meer op de website.