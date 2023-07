In dit Duitse natuurpark fiets je vrijheid en avontuur tegemoet

Naturpark Hohe MarkFietsliefhebbers die willen genieten van een van mooiste natuurgebieden over de Duitse grens hoeven niet ver te gaan. In het zuiden van de regio Münsterland liggen in totaal 280 kilometer aan fietsroutes waarbij je onderweg allerlei elementen tegenkomt die fietsen zo leuk maken.

Natuurpark Hohe Mark, dat grenst aan het Ruhrgebied, staat bij fietsers bekend om het afwisselende landschap: van bergen en dalen, schaduwrijke dichtbegroeide bossen en kleurrijke heidevelden tot glinsterende meren en moerasgebieden. Ook de flora en fauna is er zeer divers. Heikikkers, lynxen, waterbuffels en wilde paarden; in natuurpark Hohe Mark kun je ze zomaar tegenkomen.

Terug naar de natuur

Al fietsend langs de Nederrijn vind je letterlijk je weg terug naar de natuur en komen oude tijden weer tot leven. De route leid je langs de mooiste uitzichten op allerlei idyllische plekken die met de auto niet bereikbaar zijn. Je kunt overal op de route van start gaan. Het fietstraject leid je over twee kruispunten in het oosten, midden of westen van het gebied. Zo kun je voor verschillende routes kiezen.

Verdwalen tijdens een van de tien etappes, dagtripjes of meerdaagse tochten is vrijwel onmogelijk dankzij de goede bewegwijzering. Wel is het aan te raden om zo min mogelijk bagage mee te nemen voor een optimale beleving.

Ontdek het natuurpark Hohe Mark

In het tweeduizend vierkante meter grote natuurpark Hohe Mark komen ansichtkaart idylle, sfeer en gastvrijheid samen. Of je nu de hele route in tien etappes fietst, een dagtrip maakt of kiest voor een meerdaagse tocht, natuurgebied Hohe Mark staat garant voor een belevenis waarbij vrijheid en avontuur lonken. Meer informatie over de fietsroutes vind je hier. Dit is een project met subsidie van de Europese Unie en de deelstaat Noordrijn-Westfalen.