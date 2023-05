Je regelt het zelf met een loket voor een zorgeloos en veilig thuis

“Kruiswerk speelt daar een cruciale rol in”, geeft manager Jeanette Mertens van het Kruiswerk aan. “De kern van wat wij doen is mensen in staat stellen voor zichzelf en een ander te zorgen. Dat kan door kleine aanpassingen in huis, zoals een postopvanger of door grotere aanpassingen, zoals een traplift. Je kan via ons een tuinman of een belastingadviseur inschakelen of maaltijden laten bezorgen. Onze leden kunnen gebruikmaken van Zlimthuis. Dit is een dienst die zich specialiseert in advies, producten en diensten om veilig in en om huis te leven. Zo bieden we een slim alarmsysteem dat via een app familie of vrienden waarschuwt als de eigenaar een signaal geeft. We hebben een breed aanbod; van dagtochten voor alleenstaanden, waar vele mooie vriendschappen uit zijn voortgekomen tot acute hulp thuis.”