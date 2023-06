Joodse vluchtelingen vochten mee tijdens de Slag om Arnhem

Airborne Museum21 gevluchte Joodse mannen sluiten zich in 1944 aan bij de Britse luchtlandingstroepen om tijdens Operatie Market Garden in Arnhem mee te vechten. Hoe kwamen deze mannen bij het Britse leger terecht en wat lieten ze achter?

De Slag om Arnhem

Op 17 september 1944 begon Operatie Market Garden, de grootste geallieerde luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog. Deze operatie zou de rest van Nederland moeten bevrijden en een snelle opmars naar het hart van Nazi-Duitsland verzekeren. De Rijnbrug bij Arnhem was één van de bruggen die bezet moest worden. Om deze brug te bezetten werd de Britse 1st Airborne Division ingezet.

Onder deze eenheid bevonden zich eenentwintig Joodse Duitsers en Oostenrijkers. Zij waren in nazi-Duitsland opgegroeid en moesten in de jaren 30 het land ontvluchten. Ze lieten daarbij vrijwel al hun familie en bezittingen achter. Sommigen van hen hadden hun synagogen in vlammen zien opgaan of hadden in concentratiekampen gevangen gezeten.

Harold Schilling

Harold Schilling was één van de 21 Joodse vluchtelingen die samen met de Britse luchtlandingstroepen in actie kwamen tijdens de Slag om Arnhem. Hij werd in 1922 geboren in München waar hij opgroeide met zijn broer Werner, zusje Theodora en ouders Theodor en Dora. Nadat de NSDAP in 1933 aan de macht was gekomen werd Duitsland voor Joden steeds onveiliger. In 1938 besloten Harolds ouders hem naar een kostschool in Schotland te sturen.

In mei 1940 veroverde nazi-Duitsland grote delen van West-Europa. De Britse bevolking was bang dat Groot-Brittannië ook zou worden binnengevallen en het wantrouwen ten aanzien van vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk nam toe. In juni 1940 besloot de Britse overheid alle Duitsers en Oostenrijkers in Groot-Brittannië – waaronder Harold Schilling – te interneren. Harold werd naar een interneringskamp in Canada gestuurd maar werd met hulp van zijn schooldirecteur, Kurt Hahn, na drie maanden vrijgelaten.

In april 1943 sluit Harold zich aan bij de Britse luchtlandingstroepen en kwam hij terecht bij de 21st Independent Parachute Company waarmee hij diende in Noord-Afrika, Italië, Noorwegen én Arnhem. In Arnhem werd hij geraakt door een Duitse sluipschutter. De munt die hij bij zich droeg ving de klap op en redde hiermee misschien wel zijn leven.

“De mannen beweerden dat ze het recht hadden om te vechten, gezien de brute behandeling van hun familie en vrienden die niet het geluk hadden om Duitsland uit te komen.”

- Conditions of Service, uitgegeven door de Jewish Refugee Committee

