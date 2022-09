Kleefpasta: noodzakelijk kwaad of permanente oplossing?

Averechts effect

In zijn praktijk in Doetinchem ziet tandprotheticus John Hoogendijk regelmatig patiënten die te vaak en te veel kleefpasta gebruiken. In de meeste gevallen is dat onnodig, legt Hoogendijk uit. Het gebruik van kleefpasta heeft zelfs een averechts effect. ‘Kleefpasta vervormt namelijk de slijmvliezen: het laagje tandvlees dat over je kaakbot zit. Omdat de slijmvliezen hiermee worden platgedrukt, creëer je ruimte onder je kunstgebit waardoor het juist losser gaat zitten.’

Tijdelijke oplossing

Hoe meer kleefpasta je gebruikt, hoe beter je gebit zit. Toch? ‘Een goedpassend kunstgebit heeft geen kleefpasta nodig’, zegt Hoogendijk. ‘Als je toch onzeker bent dat je gebit los zit of eruit floept, gebruik het dan tijdelijk en met mate.’ Voor een passende oplossing kan Hoogendijk een goede behandelingen bieden om een kunstgebit optimaal te laten zitten. ‘Ga in elk geval niet zelf oplossingen bedenken. Dan maak je de problemen in je mond alleen maar groter.’

Voorkom problemen

Samen zoeken naar de oplossing

Herken je de problemen? Breng dan een bezoek aan de specialist. 'In onze praktijk is het eerste consult kosteloos waarbij we de tijd nemen om elkaar te leren kennen en de klachten te bespreken. Vervolgens maken we een helder stappenplan, geheel op maat. Over de mogelijkheden zijn we altijd eerlijk en transparant.' Ook de nazorg is in de praktijk goed geregeld. 'Ons doel is om een goed passend kunstgebit af te leveren waar de patiënt plezier van heeft en lang mee vooruit kan.'