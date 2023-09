Kunstgebit nodig? De tandprotheticus zorgt voor een gebit dat bij jou past

Hoogendijk TandprotheticusHet aanmeten en vervaardigen van een goedpassend kunstgebit is een vak apart, zegt John Hoogendijk, eigenaar van tandprothetische praktijk J. Hoogendijk. “Wij hebben alle kennis en middelen in huis om een kunstgebit te maken dat bij jou past. Oók financieel.”

Een gebit dat bij je past

“Een tandprotheticus is geen tandarts of tandtechnicus”, zegt John Hoogendijk. In zijn tandprothesepraktijk in Doetinchem zorgt een team van specialisten voor een perfect zittend kunstgebit. De tandprotheticus luistert, kijkt goed naar wat de patiënt nodig heeft en maakt als deskundige een gebit dat aansluit bij alle persoonlijke wensen én financiële situatie. “Anders dan een tandarts trekken wij geen tanden, vullen we geen gaatjes en plaatsen geen bruggen. Wij werken uitsluitend in de mond waar geen tanden en kiezen meer in zitten.”

Toe aan een nieuw gebit

Volledig scherm © Hoogendijk Tandprotheticus Wanneer is iemand toe aan een kunstgebit? “Als de tanden slecht zijn en iemand niet veel geld meer wil uitgeven aan gebitsonderhoud”, zegt John. Een prothese, of kunstgebit, gaat vijf tot zeven jaar mee. Vaak moet het gebit daarna worden vervangen, omdat het niet meer goed past of versleten is. Het is raadzaam om rond die periode een tandprotheticus te laten kijken of het kunstgebit nog voldoet. Mensen kunnen rechtstreeks bij de tandprotheticus terecht, ook al hebben ze nog eigen tanden en kiezen, aldus John. “Voor het trekken van tanden en kiezen werken we samen met een vaste tandarts. Wij verzorgen het volledige kunstgebit en bieden ook alle nazorg die erbij komt kijken.”

Kunstgebit? Tandprotheticus

Naast de mondhygiëne en tandarts is de tandprotheticus de derde erkende mondzorgverlener in Nederland. Een tandprotheticus werkt nauw samen met tandartsen, implantologen en tandtechnici. Als deskundig mondzorgverlener maakt de tandprotheticus een kunstgebit dat past bij je persoonlijke en financiële situatie. Want wat je misschien niet weet: een kunstgebit wordt grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar.

Stappenplan

Bij tandprothetische praktijk J. Hoogendijk is het eerste consult kosteloos waarbij de tijd wordt genomen om elkaar te leren kennen en de klachten te bespreken. “Vervolgens maken we samen een helder stappenplan, geheel op maat. Over de mogelijkheden zijn we eerlijk en transparant.” Ook de nazorg is in de praktijk goed geregeld. “Ons hoofddoel is om een goed passend kunstgebit af te leveren waar de patiënt lang plezier van heeft.” Meer weten? Neem gerust contact op voor een afspraak.