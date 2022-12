Leerling meer aan zet op OBC Huissen

De Scholengroep Over- en Midden-BetuweHUISSEN – Je eigen ontwikkeling en plannen presenteren aan je ouders en mentor? Leerlingen van OBC Huissen worden er steeds beter in. De school zet met het huidige onderwijsprogramma meer in op onderwijs op maat en wil de ouders/verzorgers hiermee optimaal betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Ook gaat de school het succesvolle onderwijsconcept BAASis, waarbij leerlingen les krijgen in kleine groepen van een vast team docenten, doorvoeren in de dakpanklassen vmbo-basis/vmbo-kader.