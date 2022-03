Maak van jouw tuin de perfecte leefruimte bij Weulen Kraneberg

Weulen Kranenbarg is een écht familiebedrijf, opgericht in 1974 door de opa van mede-eigenaar Marianne Weulen Kranenbarg: “Ons showterrein is echt ons visitekaartje, klanten kunnen er uren ronddwalen om inspiratie voor de tuin op te doen. Buiten zijn vakken bestraat met sierbestrating en staan rekken met alle kleuren en soorten sierbestrating te bekijken. Vorig jaar hebben we binnen een ‘avondtuin’ gerealiseerd, met diverse soorten LED-tuinverlichting, om te laten zien wat buitenverlichting voor de tuin kan doen. En onlangs hebben we een extra showruimte gecreeërd in een van de houthallen, met schuttingen en luxe composiet tuinschermen in de hoofdrol.”



Weulen Kranenbarg ziet dat er een trend ontstaat waarbij consumenten steeds vaker kiezen voor een mooie design schutting in plaats van een standaard houten tuinscherm. In de nieuwe showruimte is daarom ook een ruim aanbod van luxere tuinschermen geëtaleerd.