Milieubewustwording in de zorg: een positieve impact

‘Als zorgaanbieder hebben we impact op het milieu, hier zijn wij ons van bewust’ vertelt Martijn van Betuw, manager facilitaire services bij Attent Zorg en Behandeling. ‘We werken graag mee aan een duurzame samenleving. Dat doen we met behulp van de Milieuthermometer Zorg. Hierin staan afspraken met duidelijke richtlijnen hoe we als zorgorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde toekomst. Het gaat om milieumaatregelen zoals energiebesparing en -opwekking, het verminderen van CO2-uitstoot en het verminderen van schadelijke stoffen, betere afvalscheiding of gebruik te maken van reinigingsproducten met minimaal een Eco-label.

Groene initiatieven

Martijn: ‘Zo zijn we voor onze afvalverwerking samen gaan werken met PreZero. Aan de hand van hun adviezen scheiden we nu op alle locaties ons afval. Onze inkopen doen we zo veel mogelijk lokaal en regionaal. Zo komen onze groenten en fruit uit Heteren en levert de bakker in Velp ons brood. Tegelijkertijd hebben we, in samenwerking met Greendish, het menu voor onze cliënten uitgebreid met een vegetarische variant. Dus meer groente en minder of geen vlees. Ook letten we op voedselverspilling oftewel afval tegengaan. Onze was wordt verzorgd door de wasserij, en het huishouden wordt uitgevoerd met milieuvriendelijke producten. Zelfs onze nieuwe uniformen zijn gemaakt van duurzame grondstoffen en vervaardigd met een duurzaam productieproces en extra aandacht voor arbeidsomstandigheden.’