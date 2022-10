Musis & Stadstheater haalt de internationale top naar Arnhem

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassieke muziek met een mysterieus sausje

De Franse sopraan Véronique Gens is met recht een krent uit de pap, zegt programmeur Kenne Peters. “Een fantastische zangeres en mijn persoonlijke favoriet. Op-en-top Frans. Zij weet als geen ander het werk van componist Reynaldo Hahn te vertolken.” Andere musici werken graag met haar samen vanwege haar mooie satijnen stem met dat donkere randje. “Ze is soms popachtig en zoet, dan weer mysterieus.”

Topklasse in een explosieve dansstijl

“In de serie Wereldklasse zitten voorstellingen die een ‘wow-effect’ opleveren, zoals L.E.V. van choreografe Sharon Eyal. Bij deze show beleef je wat je niet eerder zag of al kent”, vertelt programmeur Ingrid Scheper. Sharon Eyal brengt de wereldtop in dans samen op het allerhoogste niveau. “De explosieve techno muziek, de uiterst precieze uitvoering en de sensuele sfeer geven haar werk een aantrekkingskracht en originaliteit waaraan je als publiek gewoon niet ontkomt.”

Internationale artiesten van wereldformaat

In de categorie pop, wereldmuziek en jazz trekt Musis & Stadstheater alle registers open voor Wereldklasse. De Duitse band en hitmachine Tokio Hotel zijn blij dat ze eindelijk weer gaan toeren en komen naar Arnhem. Verwacht hits van de afgelopen 15 jaar en veel nieuw werk. Ook in de serie een concert van Mustafa Sandal. Iedereen met Turkse roots kan zijn grote hits meezingen. Samen met orkest reist hij af naar Musis voor een exclusieve show in Nederland. Stuk voor stuk veelkleurige, verwarmende en verrassende optredens. Passend bij het niveau van wereldklasse en een grote concertzaal als Musis.

Musis & Stadstheater toont lef

Waar theaterbezoekers uit de regio meestal naar de Randstad moeten voor internationale acts, draait Musis & Stadstheater het met de serie Wereldklasse volledig om. “Kom maar naar Arnhem om concerten en voorstellingen van topniveau bij te wonen”, vervolgt Peters. Bijzonder is dat de serie Wereldklasse ook optredens van talent bevat dat nog niet bij het grote publiek bekend is, maar waar kenners al groot fan van zijn. Scheper vindt dat Musis & Stadstheater Arnhem lef toont in de programmering. “Welk concert of voorstelling je ook kiest, één ding is zeker: je luistert en kijkt naar topuitvoerders.” En dat in de culturele hoofdstad van het Oosten.