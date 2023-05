Natuurbegraafplaats op de Veluwe: van landbouwgrond naar biodivers grasland

Natuurbegraafplaats Heidepol Arnhem-EdeTijdens een wandeling op natuurbegraafplaats Heidepol kun je zomaar een zandhagedis, boommarter of een zwarte specht tegenkomen. In de lente en de zomer komen er duizenden insecten af op de vele bloemen die er bloeien. Natuurbeheerder Bob Tijsse Klasen is trots op de ontwikkeling die de natuur op Heidepol doormaakt.

Natuurbeleving

Dankzij aandachtig beheer en slimme natuurlijkontwikkeling is de biodiversiteit op natuurbegraafplaats Heidepol flink toegenomen. In plaats van landbouwgrond vind je er nu flora- en faunarijk grasland waar het prettig vertoeven is. “Veel dieren en planten voelen zich hier thuis, en ook als bezoeker kun je met volle teugen van het gebied genieten”, vertelt Bob, verantwoordelijk voor het natuurbeheer op Heidepol. “We hebben de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt en de biodiversiteit wordt hier de komende jaren alleen maar groter.” Hij is trots op wat er tot nu toe al is bereikt. “Als ik de kleuren van al die bloemen zie en de insecten die daar op af komen, voel ik me echt verbonden met de natuur.”

Jonge vosjes

Het muizenoortje, de koekoeksbloem, de Noorse ganzerik en de beemdkroon: het zijn maar een paar voorbeelden van de vele plantsoorten die groeien op de natuurbegraafplaats. Aan bijzondere diersoorten is er ook geen gebrek. Zo vind je er de zandhagedis, de das, vossen en hazen. Bob: “Een prachtig moment was toen ik de koppies van jonge vosjes uit de dassenburcht zag steken. Vossen en dassen kunnen namelijk heel goed samenleven. Of die keer dat ik ‘s avonds een vleermuizenmonitoring deed en een nachtzwaluw hoorde. Dat is echt een bijzonder geluid.” Bobs grote wens is dat hij ooit de grauwe klauwier op Heidepol mag verwelkomen. “Als die vogel hier een nest gaat maken, word ik heel blij.”

Wandel mee

Elke tweede dag van de maand kun je meewandelen over natuurbegraafplaats Heidepol. Tijdens de wandeling kom je van alles te weten over de natuurontwikkeling en natuurbegraven op de begraafplaats. Interesse? Meld je dan hier aan. Natuurbegraafplaats Heidepol is tussen zonsopkomst en zonsondergang voor iedereen toegankelijk. Het informatiecentrum is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9:00 tot 17:00 uur en op zondag van 11:00 tot 16:00 uur. Kijk voor meer informatie en de gratis brochure op de website.