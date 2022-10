Neem een kijkje in dit Arnhemse uitvaartcentrum

MonutaIn Arnhem heeft een bestaand uitvaartcentrum een ander en intiemer uiterlijk gekregen. Ondanks dat het is vernieuwd, keert het huiselijke gevoel meer dan ooit terug. Het is nu de plek waar mensen tot zichzelf kunnen komen. Er kunnen herinneringen worden gemaakt en gewaarborgd. Benieuwd naar de verdere dienstverlening? Ontdek de mogelijkheden tijdens de open dag op 19 november

“We willen laten zien dat een uitvaartcentrum niet klinisch en strak hoeft te zijn”, vertelt uitvaartverzorger Jacqueline Reijers. “Ons uitvaartcentrum is een huiselijke en geruststellende omgeving. Nabestaanden voelen zich er meer thuis dankzij de sfeervolle aankleding en warme kleuren. Alles is aangepakt: de twee 24-uursopbaarkamers, de wisselkamer en we hebben een centrale kamer. In de centrale kamer staan banken, een grote leestafel en een bar. Nabestaanden kunnen hier terecht om rustig een kopje koffie te drinken of zich terug te trekken.

Intiem afscheid nemen

“Er wordt steeds vaker gekozen voor het houden van een intiem afscheid, met de avond ervoor een afscheid voor een groter gezelschap. Ook dit intieme samenkomen verzorgen we in de centrale kamer. Waardevol aan een intiem afscheid is dat het heel bewust plaatsvindt. Het afscheid is intenser en iedereen is meer betrokken. Er is geen officiële opstelling en de kist kan in het midden van de kamer komen te staan. De familie zit op de bank of aan de grote tafel of men pakt een stoel om bij de kist te gaan zitten. De nabestaanden praten makkelijker met elkaar en delen hun verhaal. Ons pand heet een uitvaartcentrum, maar ziet er vooral uit als een afscheidshuis. Het is een plek om te herinneren”, vertelt Jacqueline Reijers.

Open over afscheid

Volledig scherm © Monuta “We merken dat er veel vragen zijn over onze dienstverlening. Ook zijn mensen vaak nieuwsgierig naar ons uitvaartcentrum. Wat is er mogelijk? En hoe gaat het precies als een dierbare komt te overlijden?”, vertelt uitvaartverzorger Jacqueline Reijers. “Met deze open dag geven we belangstellenden een kijkje achter de schermen en vertellen we meer over de mogelijkheden rondom een afscheid.”

Programma 19 november

Op 19 november ben je tussen 10:30 tot 15:00 uur van harte welkom in ons uitvaartcentrum aan Eimerssingel-West in Arnhem. Tijdens de open dag is er een notaris van Partiar aanwezig om een lezing te geven over erfrecht. Ook is het mogelijk om vrijblijvend je uitvaartwensen te bespreken en vast te leggen op papier samen met de uitvaartverzorger. Daarnaast biedt Monuta de gelegenheid je uitvaartverzekering te laten checken op waarde en inhoud. Bekijk het hier.

Voor deze dag geldt een vrije inloop. Je kunt alles lezen over de open dag en het programma op de website van Monuta.