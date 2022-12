Nieuw multifunctioneel sportveld HPC Zetten

Dynamische markt

Sinds corona is de woningmarkt in Nederland behoorlijk dynamisch. Hypotheekrentes stijgen en dalen – net als het vertrouwen in de markt. Iedereen kent wel een verhaal over bezichtigingen met twintig man tegelijk waarna je minstens een ton moet overbieden om kans te maken. Een NVM-makelaar in de buurt inschakelen die dit in goede banen leidt, je adviseert over je rechten en plichten als verkoper en je van begin tot eind helpt bij de verkoop van je huis is dan ook een goed idee.

Energielabel

Dat vonden Anne en Jaap uit Veldhoven ook. “Toen onze jongste begon te lopen kregen we behoefte aan meer ruimte. We besloten ons huis, waar we zelf zoveel liefde en werk in hadden gestoken, te verkopen. Om een idee te krijgen van wat we konden vragen keken we eerst op Funda naar de prijzen in onze buurt. Die bleken zo ver uit elkaar te liggen dat we toen meteen besloten een NVM-makelaar in te schakelen voor hulp. Die gaf ons om te beginnen een vrijblijvend advies over energielabels en wat we zelf konden doen om een beter label te krijgen.”

Landelijke database

Voor de waardebepaling en de verkoopbaarheid van een huis kan de NVM-makelaar putten uit de landelijke database van de NVM en Funda. Nadat de vraagprijs was bepaald werd het huis van Anne en Jaap professioneel gefotografeerd en op Funda geplaatst, waarna de eerste kijkers zich al snel meldden. “Toen begon eigenlijk pas het echte werk. Bezichtigingen, kritische vragen van aankoopmakelaars, biedingen en uiteindelijk de gunning, de koopakte en de overdracht. De NVM-makelaar heeft dat hele traject van A tot met Z begeleid. Binnen drie weken was ons huis verkocht en moesten we zelf snel op zoek naar onze eigen droomhuis.”

Lokale expertise

Ook voor de aankoop van hun nieuwe huis gingen Anne en Jaap weer met een NVM-makelaar in zee. “De meerwaarde zit voor ons echt in de kennis en expertise, zowel landelijk als lokaal. Onze makelaar wist niet alleen alles over het zoekgedrag op Funda, maar ook over de ontwikkeling van de woningmarkt in Zuidoost Brabant en de bestemmingsplannen in Veldhoven.” Inmiddels hebben Anne en Jaap ook hun nieuwe droomhuis gevonden.

