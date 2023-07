Nog enkele nieuwbouwhuizen Hemelrijk in Druten met verlaagde koopsom

Verlaagde aankoopsom

Hemelrijk is zonder meer een toepasselijke naam voor deze energiezuinige woningen in een gezellige nieuwe woonwijk in een groene omgeving. En het wordt nog mooier, want de laatste beschikbare woningen worden nu aangeboden met flexibele afwerkingsmogelijkheden en zijn daardoor in prijs verlaagd. Een aantal populaire kopersopties, zoals een uitbouw, dubbele deuren achter of vergrote badkamer, zijn bij de koopprijs inbegrepen.