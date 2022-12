OBC Bemmel zet volop in op maatwerk met ‘brede brugklas’

Ouder havo/vwo 1: “Ik ben erg blij met onze keuze om onze dochter in de ‘brede brugklas’ te laten starten. Ze had een gemengd advies gekregen van de basisschool en we merken dat ze gewoon meer tijd nodig heeft om te ontdekken wat bij haar past.” Naast de brede brugklas biedt OBC Bemmel ook de ‘enkelvoudige klassen’ vmbo-t, havo, vwo en tweetalig onderwijs (tto) aan.

Lessen van 80 minuten en keuzetijd

De ontwikkeling van het onderwijs op deze school heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Zo duren de lessen en dus ook de lessen van de brede brugklas tachtig minuten, waardoor er meer tijd is voor uitleg, het stellen van vragen en minder vakken op een dag betekent ook minder huiswerk. Volgens teamleider Wendy Meij krijgen leerlingen zo meer overzicht en focus: “Naast de lessen van 80 min staan we ook bekend om onze keuzetijd. Leerlingen kunnen kiezen uit wel 150 keuzemodules zoals sport, kunst & cultuur, natuur, techniek & wetenschap en talen. Er kan in deze uren ook gekozen worden voor extra ondersteuning voor een vak, om te werken aan samenwerkingsopdrachten of om aan de slag te gaan met ander schoolwerk. Zo bepalen onze leerlingen dus voor een deel dus zelf hoe hun schoolweek eruit komt te zien. Leerlingen zijn hier erg enthousiast over en het plezier in school groeit. Dat is belangrijk want school mag natuurlijk ook leuk zijn.”