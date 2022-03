Ondernemingscoach Andrea de Boeij te gast tijdens Publiekacademie Leven Lang Ontwikkelen

Stichting SardesCrisis en corona hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een andere manier van werken. Werkgevers moeten een switch maken, werknemers moeten zich aanpassen. Banen verdwijnen en burn-outs liggen op de loer. Ondernemingscoach Andrea de Boeij weet er alles van en brengt structuur en visie in ondernemingen aan. Tijdens de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen op maandag 4 april in het Rozet Centrum, vertelt ze erover.

Andrea is afgestudeerd als General manager en werkte vijfentwintig jaar bij een architectenbureau. Verschillende functies vervulde ze, toen de twee eigenaren van het architectenbureau haar vroegen mede-eigenaar te worden. Daarover nadenken deed ze tijdens een traject van een jaar dat ze met een coach doorliep. Ze besloot mede-eigenaar te worden en dat ging haar goed af. Tot in 2008 de crisis uitbrak en veel opdrachten werden afgeblazen.

Boeijend Ondernemen

Drie man aan het roer was te veel en Andrea besloot in 2011 op te stappen. Ze had geen idee wat ze ging doen, maar ze wist: als er ergens een deur dichtgaat, gaat er elders ook weer eentje open. En zo startte ze in 2012 Boeijend Ondernemen. “Ik begon voor mezelf. Mijn eigen bedrijf! Ik vond het zo spannend, maar had er vooral veel zin in.” Door opleidingen te blijven volgen, staat haar persoonlijke ontwikkeling niet stil. “Ik ben nu tien jaar voor mezelf aan het ondernemen en heb nog geen dag spijt.”

Stappenplan voor ondernemers

Het eigen ondernemerschap heeft haar dicht bij haarzelf gebracht. Omdat ik altijd nieuwsgierig ben, goed om me heen kijk en het leuk vind om mezelf te blijven ontwikkelen, weet ik waar mijn kracht ligt. Door te blijven ontwikkelen groei je als mens, elke dag weer.” Ze vindt dat er voor werkgevers een taak ligt, want meer dan ooit is duurzame inzetbaarheid aan de orde.

Andrea adviseert ondernemers om medewerkers mee te nemen in hun missie, visie en strategie. Ze brengt in kaart hoe het bedrijf in elkaar steekt, maakt samen met de ondernemer en medewerkers een stappenplan om te verbeteren waardoor het bedrijf en haar medewerkers kunnen groeien. “En daarbij stel ik altijd de vraag: ‘waar sta je nu, waar wil je naartoe, wat heb je daarvoor nodig zowel op organisatie als op medewerkersniveau”

Talent en competentie

Een personeelsvraagstuk komt vaak voort uit een organisatievraagstuk. “Door het fundament van de organisatie goed neer te zetten, voorkom je een hoop ongewenste problemen en kun je écht doen wat jou drijft.” Als ze de bedrijfscultuur in kaart brengt, spreekt ze werknemers van alle lagen. “Mijn ervaring is dat mensen van de werkvloer vaak bang zijn hun baan te verliezen bijvoorbeeld omdat het werk dat ze doen eigenlijk te zwaar wordt.”

“Ze denken dat ze dan niets meer waard zijn, maar niets is minder waar. Deze mensen hebben zoveel kennis en ervaring in huis, dat kunnen ze overdragen. Als mentor bijvoorbeeld. Waren vroeger je diploma’s belangrijk, tegenwoordig zijn talent en competentie veel belangrijker. Door ze een cursus te laten volgen kun je ze weer een fijne baan op een andere plek in je organisatie geven.”

Schrijf je nu in

Spreekt dit thema jou aan en ben jij HR-medewerker, werkgever, ondernemer uit de regio of professional die zich betrokken voelt bij een leven lang ontwikkelen? Schrijf je gratis in en bezoek de publieksacademie. Hier bekijk je het programma.