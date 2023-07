Ontdek eeuwenoude verhalen in een echt kasteel

Gelderse strekenDompel je onder in de geschiedenis van eeuwenoude kastelen en landgoederen in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Stel je voor hoe de bewoners hier honderden jaren geleden over het landgoed wandelden of door de kasteelgangen dwaalden. In ieder kasteel en op elk landgoed schuilen verhalen uit een ver verleden. Nu is het aan jou om die te ontdekken.

Lanen en rozen op Landgoed Middachten

Middachten ligt ten oosten van Arnhem tussen Nationaal park Veluwezoom en de IJssel. Het landgoed is meer dan achthonderd jaar oud en vandaag de dag zijn er nog steeds voorbeelden te zien van diverse stijlen in tuinarchitectuur die door de jaren heen werden toegepast. Wandel over de lanen tussen de gazons en geniet van de borders met vaste planten en de rozen in de rozentuin.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Gelderse streken

De kasteeltuinen zijn geopend tot en met 30 september van woensdag tot en met zondag tussen 12.30 en 16.30 uur. Op zondagen in juni, juli en augustus is het interieur van het kasteel op het landgoed te bezichtigen. Voor een drankje met wat lekkers kun je terecht bij de oranjerie.

Kasteel Doornenburg kende roerige tijden

Tussen de splitsing van de Rijn en de Waal staat het eeuwenoude Doornenburg. Dit kasteel heeft roerige tijden gekend, want tijdens het laatste half jaar van de Tweede Wereldoorlog diende het als hoofdkwartier van de Duitsers en werd het door de Engelse luchtmacht gebombardeerd. Na de oorlog werd het kasteel gerenoveerd en sindsdien staat het er weer in volle glorie bij. In de jaren zestig was het zelfs het decor voor de televisieserie Floris.

Volledig scherm © Gelderse streken

In de gratis toegankelijke voorburcht vind je Herberg De Doornenburg, hier kun je binnen of op het terras terecht voor een lunch of een kopje koffie. Er worden regelmatig concerten en evenementen gehouden in het kasteel en je kunt er zelfs overnachten in een Bed and Breakfast. Je kunt het museum in de hoofdburcht en het kasteel bezoeken onder begeleiding van een gids of met een audiotour.

Waan je in het verleden in Kasteel Wijchen

Het romantische kasteel Wijchen is het voormalige liefdesnestje van Emilia van Oranje Nassau, dochter van Willem van Oranje Nassau, en haar man don Emanuel van Portugal. Zij lieten op de restanten van de oude burcht een geheel nieuw kasteel in Hollandse renaissancestijl bouwen.

Volledig scherm © Gelderse streken

In dit kasteel vind je veel tekenen van een ver verleden in de vorm van archeologische vondsten. Daardoor krijg je een kijkje in de levens van mensen die hier honderden jaren geleden woonden. In het kasteelmuseum ga je nog verder terug in de tijd: je kunt door een boerderij uit de bronstijd lopen of tijdens een escaperoute de museumschatten beschermen tegen ongure types.

Ontdek nog meer kastelen, buitenplaatsen en landgoederen op de website.