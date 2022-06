Ontdek het nieuwe assortiment van burgers in Wijchen

BurgermeSinds augustus 2021 kan jij in Wijchen terecht voor heerlijke burgers. Burgerme Wijchen is te vinden aan de Touwslagersbaan 7A en is sinds de opening flink gegroeid. De vestiging heeft in korte tijd al een vaste klantenkring opgebouwd. Franchisenemer Thimo Donker en zijn compagnon Christiaan van Sinten zijn erg ambitieus. “We streven naar een hoog niveau en naar nog meer gemak. Door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en snelle levering gaan we voor tevreden klanten.” Daarbij willen beide franchisenemers graag een derde vestiging openen in de toekomst!