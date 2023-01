Op dit gymnasium draait het niet alleen maar om leren

Stedelijk Gymnasium ArnhemZit je kind in groep acht van de basisschool, dan is het hoog tijd om een middelbare school te kiezen. Vaak een lastige keuze, maar niet als je het aan Sadaf en Annemijn vraagt. Zij zitten op het Stedelijk Gymnasium Arnhem en zijn het over één ding absoluut eens: op deze school is het niet alleen leren, leren, leren.

Volgens Sadaf en Annemijn voelt het op het Stedelijke Gymnasium Arnhem helemaal niet als school. „Er zijn naast de lessen zoveel leuke activiteiten, dat ik helemaal niet het idee heb dat ik op een school ben“, vertelt Sadaf. Natuurlijk heeft ze niet altijd zin om naar school te gaan. “Maar als je er eenmaal bent, is dat gevoel snel weg. Je komt hier in jouw wereld, met leerlingen die allemaal ook graag willen leren.”

Mentorles

De leerlingen vinden het leuk dat sommige dingen echt anders zijn dan op de basisschool. Als voorbeeld noemen ze de mentorles. Hun mentor, Mel van Dreven, is inmiddels ook aangeschoven bij het gesprek. Zij vertelt: “De mentor is voor leerlingen een aanspreekpunt. Voor als ze vragen over schoolzaken hebben of privé ergens mee zitten.” Sadaf en Annemijn vinden het fijn om een mentor te hebben. “Als je net nieuw op school komt, weet je nog niets. Dan helpt de mentor je op weg. Buiten de lessen kun je ook naar je mentor toe en als het nodig is, hebben we contact via WhatsApp.”

Volledig scherm “Ik leer hier ook veel buiten de lessen om”, zeggen Sadaf en Annemijn. Naast hen staat mentor Mel van Dreven die zelf ook als leerling op het Stedelijk Gymnasium Arnhem heeft gezeten. “Ik herken veel van wat Sadaf en Annemijn vertellen uit mijn eigen tijd op het SGA.” © Stedelijk Gymnasium Arnhem

Studentachtig

Annemijn en Sadaf vertellen honderduit over wat er allemaal te beleven valt op het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Wat ze het leukste vinden op school? “Schola, Open Atelier en de AGB-week”, klinkt het meteen enthousiast. Dat vraagt om de nodige toelichting. Sadaf: “Schola is een extra blokuur op je rooster waarin je zelf een activiteit kunt kiezen, zoals Lego league, dans, toneel of debatteren.” Annemijn: “Bij Open Atelier ben je creatief bezig. In de eerste klas is dat met drama en kleien en in de tweede klas krijg je boetseren en robotica, waarbij je ook leert programmeren op de pc.”

Maar hét hoogtepunt van het schooljaar is volgens het duo toch de AGB-verkiezingsweek. “De AGB is ons leerlingenbestuur en ieder jaar kiezen de leerlingen de partij die dat schooljaar het bestuur vormt”, legt Annemijn uit. Sadaf: “Er zijn altijd serieuze partijen en ‘lol-partijen’. Die hele week zijn er verkiezingsactiviteiten, in de pauzes bijvoorbeeld en tussen de lessen.” Mel vult aan: “Aan het einde van de week is de verkiezing, eigenlijk is dit al heel studentachtig. De afsluiter is een schoolfeest.”

Fijne sfeer

Voorlopig zitten Annemijn en Sadaf nog wel een tijdje op het Stedelijk Gymnasium Arnhem. “Helemaal niet erg”, vindt Annemijn. “Het is een open school met een fijne sfeer en leuke docenten, die heel creatief zijn. Sadaf besluit: “Ik voel me hier veilig. Iedereen kan zichzelf zijn. Er zijn geen strenge regels over hoe je eruit moet zien. En omdat je met alleen gymnasiumleerlingen op school zit, begrijp je elkaar veel beter.”

Open dag

Alvast sfeer proeven op het Stedelijk Gymnasium Arnhem? Op 10 en 11 februari 2023 zijn leerlingen en hun ouders van harte welkom tijdens de open dag. Wil je meer weten over de school? Bezoek dan de website of bekijk de 360-graden-tour door de school.