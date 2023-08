Persoonsgericht leren en ontwikkelen in de zorg

Attent Zorg en BehandelingVoldoening, voldoende afwisseling en ontwikkeling, dat zijn een aantal voorbeelden van waarom mensen kiezen voor een leerwerktraject in de zorg. Voor deze zij-instromers is het des te belangrijker dat zij goed landen in zo’n compleet nieuwe werkomgeving. De juiste begeleiding en een goed leerwerkklimaat op de zorgafdeling zijn dan ook van groot belang.

Na een loopbaan in bijvoorbeeld de detailhandel, horeca of techniek kan het een mooie kans zijn om als zij-instromer in de zorg aan de slag te gaan. Je hart volgen en van veel betekenis kunnen zijn voor de ander. Maar dit kan ook heel spannend zijn. Daarom hecht ouderenzorgorganisatie Attent Zorg en Behandeling veel waarde aan de werkbegeleiding in de zorgteams richting de BBL-leerlingen, en daarnaast ook aan de leerwerkcultuur binnen de gehele organisatie. Een opleidingstraject tot helpende of verzorgende heeft namelijk weer een andere invulling dan die voor een verpleegkundige. Dit vraagt iets anders van de leerling, maar juist ook van het zorgteam.

Leren is werken, werken is leren

Bij Attent staat 'leer en ontwikkel met plezier' centraal. Nieuwe medewerkers worden warm onthaald en krijgen de kans om zich in te werken en zich vertrouwd te voelen met de organisatie. Het leerklimaat bij Attent kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak. Hierdoor ervaren leerlingen direct hoe ze hun kennis kunnen toepassen in de ouderenzorg, wat hun zelfvertrouwen vergroot en hun motivatie stimuleert.



“Leren is namelijk niet alleen iets wat je doet tijdens een training of een opleiding, maar je leert elke dag opnieuw. Dus we houden ons continu bezig met de vraag hoe we voor een open cultuur kunnen zorgen, waarbij het samen leren, ontwikkelen en verbeteren nog meer op de zorgafdeling plaats kan vinden”, vertelt Myke Bonouvrie, manager opleiden en ontwikkelen.

Een duurzame match

Iedere leerling is uniek en heeft verschillende leerbehoeften en talenten. Door regelmatig feedback te geven, worden successen benadrukt en kunnen leerpunten worden verbeterd. Daarom krijgen leerlingen de ruimte om initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

“Vanaf september beginnen we met onze nieuwe leerroute, waarbij wij heel goed kijken naar wie bij welke zorgvraag past. We kijken echt naar de persoon: waar ben je goed in en waar krijg jij energie van, zodat we samen tot een goede, duurzame match kunnen komen. We ondersteunen de student zodat hij of zij ontdekt welke opleidingsroute bij hem of haar past”, legt Myke uit.

Volledig scherm Attent Zorg © Robbin van Turnhout Fotografie

Carrière beginnen of voortzetten

Voor degenen die hun carrière willen beginnen of voortzetten in de ouderenzorg biedt Attent een omgeving waarin groei en ontwikkeling vanzelfsprekend zijn.