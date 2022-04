Planet Awesome in Nijmegen: Dé locatie om samen magische herinneringen te maken, formeel en informeel

Planet Awesome NijmegenIn de onlangs geopende Sky Lounge bij Planet Awesome kijk je uit over de kartbaan en het centraal gelegen horecaplein. “De magische wereld van Planet Awesome in Nijmegen is dé plek om je bedrijfsevenement, personeelsuitje of privé feest te vieren.”

Wow-factor

Na de opening in de zomer van 2021 weten bezoekers uit de regio Nijmegen en ver daarbuiten Planet Awesome te vinden. Dat is niet zo gek, want in de locatie van 5200 vierkante meter (te vinden achter de ANAC) vind je spannende activiteiten die stuk voor stuk een wow-factor hebben. Je stapt in een betoverende omgeving waarbij elke activiteit haar eigen verhaal vertelt en je ontsnapt aan de alledaagse realiteit.

Naast professioneel karten op verschillende niveaus in elektrische karts met boost knop, kun je er ook glow in the dark golfen, met een Avatar-thema, tegen de achtergrond van een levensgrote olifant en een wuivende boom. Ga lasergamen in een avontuurlijk decor met verschillende verdiepingen, waarin je je door Neo-Tokyo waant. Of kom bowlen in retrosfeer en VR- of arcade games spelen.

Ook aan de innerlijke mens is gedacht: op het sfeervolle centraal gelegen horecaplein met uitzicht op verschillende activiteiten kun je heerlijk genieten van een uitgebreide drankenkaart en verschillende lekkere hapjes. Of kom dineren, vanuit de open keuken worden er verschillende smaakvolle gerechten voor je op tafel gezet.

Sky Lounge

Eind maart opende de nieuwste toevoeging van Planet Awesome: de luxe ‘VIP’ Sky Lounge op de eerste verdieping. “Dé geschikte locatie voor élke gelegenheid, waarbij formele en informele activiteiten perfect te combineren zijn om samen magische herinneringen te maken.’, zegt manager Nicky Roelofs.

De glazen wand biedt uitzicht over de spectaculaire kartbaan en het centrale horecaplein. De lounge is voorzien van een privé bar en biedt plaats aan circa 250 gasten. Een schuifwand biedt de mogelijkheid om ook voor kleinere gezelschappen een sfeervolle setting te creëren. Dat kan al vanaf groepen van 20 gasten. Het is dé ideale plek voor een inspirerend personeelsfeest, bedrijfsuitje, brainstormsessie, een seminar of een privé feestje.

Wie de Sky Lounge afhuurt kan het evenement vanzelfsprekend combineren met de activiteiten (deze zijn ook exclusief te verhuren per uur) bij Planet Awesome. Nicky Roelofs: “De complete omgeving zorgt voor een unieke, out of the box ervaring.”

Maatwerk

In de Sky Lounge is, net als daaromheen, alles op maat te organiseren, van het eten/drankarrangement tot aan de muziekkeuze: Planet Awesome denkt graag met je mee. Daarnaast is gastvrijheid vanzelfsprekend, het personeel zorgt ervoor dat iedereen, van jong tot oud, zich direct welkom voelt.

Interesse om een zakelijk event te organiseren in de Sky Lounge van Planet Awesome? Ga dan naar de website voor meer informatie.