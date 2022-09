Radboud Universiteit stelt groot deel vervolgonderwijs open voor iedereen

Radboud AcademyIedereen die zich graag wil blijven ontwikkelen of zijn kennis en vaardigheden wil opschroeven, kan een cursus, training of opleiding volgen bij de Radboud Universiteit, ook ná zijn of haar studie. Via Radboud Academy stelt de universiteit een groot deel van het bij- en nascholingsaanbod open voor STAP, waarmee je jaarlijks tot duizend euro subsidie kunt krijgen om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De universiteit wil zo de drempel verlagen om op hoog niveau te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling, kennis en vaardigheden. “We brengen de wetenschappelijke kennis van de Radboud Universiteit terug naar de maatschappij”, zegt Liesbet Korebrits, directeur van Radboud Academy. Radboud Academy, het overkoepelend centrum voor Leven Lang Ontwikkelen van de Radboud Universiteit, biedt vervolgonderwijs aan voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen; van hogeropgeleide professionals tot het brede publiek. “Dat doen we onder andere met onze For the Curious-cursussen waarbij jong en oud, wel of niet gestudeerd, op een inspirerende manier wetenschappelijke verdieping bij actuele maatschappelijke kwesties krijgen aangeboden.”

Vraaggericht vervolgonderwijs

Volledig scherm © Radboud Academy In een arbeidsmarkt die snel verandert en waar kennis in een rap tempo veroudert, ontwikkelt Radboud Academy zoveel mogelijk vraaggericht vervolgonderwijs samen met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, onderzoekers en docenten. Korebrits: “Omdat de Radboud Universiteit een brede universiteit is, kunnen we putten uit een enorme rijkdom aan actuele kennis uit allerlei disciplines. Het is erg waardevol om vanuit verschillende invalshoeken complexe vraagstukken zoals de zorg, energietransitie en polarisatie aan te pakken.”

Verschil maken

Deelnemers hebben hierbij een actieve eigen inbreng. “Dit levert een interessante wisselwerking tussen wetenschap en praktijk op en verbreedt het blikveld van alle partijen”, zegt Korebrits. “Juist met dit soort impactvolle programma’s zorgen we ervoor dat we samen een verschil kunnen maken.” Zo kun je je aan de universiteit bijvoorbeeld verdiepen in diversiteit en inclusie of je vaardigheid in de Engelse of Spaanse taal vergroten. Ook een vijfdaagse cursus Young Leadership voor Sustainability behoort tot de mogelijkheden.

Een training of cursus volgen?

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De volgende aanvraagperiode gaat van start op 1 november om 10.00 uur. Benieuwd welke training, cursus of opleiding jij met het STAP-budget bij de Radboud Universiteit kunt volgen? Of wil je weten wat Radboud Academy op maat kan betekenen voor jouw organisatie? Bekijk het bij- en nascholingsaanbod of neem contact op met Radboud Academy om je opleidingswensen te bespreken.