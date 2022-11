Sibrecht Benning kookt de sterren van de hemel

Groente op hoog niveau

Lokale producten

Fermenteren

Werkelijk alles bij Sky56 wordt zelf gemaakt door Sibrecht en haar team, van brood tot boter tot friandises. Een team dat overigens al even gepassioneerd is over lekker eten als zijzelf. “Vanochtend bracht de sous-chef verse cèpes (eekhoorntjesbrood) mee, die hij zelf had geplukt. Die gaan nu eerst in de kast om te drogen.” Die kast is de fermentatiekast die Sibrecht zelf ontworpen heeft en waarin ze onder andere citroenen fermenteert en kimch en kombucha maakt. De kast wordt ook gebruikt om groenteresten in te drogen, om die vervolgens weer te gebruiken, bijvoorbeeld voor de geitenboter met rozen.