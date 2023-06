Stoer, praktisch en ook steeds duurzamer: SUV wint aan populariteit

Vallei Auto GroepMet de zomervakantie in aantocht gaan veel Nederlanders traditiegetrouw op pad. Van alle vakantiegangers reist bijna de helft met de auto (bron: CBS). Of je met z’n tweeën bent of met een groot gezin: een ruime auto is qua comfort dan ideaal. Een SUV biedt deze en nog veel meer pluspunten.

De SUV bestaat als automodel ongeveer 20 jaar. De Volkswagen Touareg was de eerste SUV die Vallei Auto Groep verkocht. Dit bleek een schot in de roos en al snel volgden andere, kleinere SUV-modellen. Met SUV-modellen in elk autosegment is hun aanbod inmiddels voor een breed publiek bereikbaar.

Rijd deze zomer in een SUV

Het autobedrijf ziet dat SUV’s steeds meer terrein winnen ten opzichte van de traditionele carrosserievarianten. Het specifieke automodel is te herkennen aan een hoge instap, een stoer uiterlijk en een praktisch , ruim en variabel in te delen interieur. Wat een SUV verder aantrekkelijk maakt is de hoge restwaarde.

Dit komt door een relatief hogere aanschafprijs. Op dat laatste hebben ze iets bedacht. Van 24 juni tot en met 1 juli heeft Vallei Auto Groep een interessante voorraadactie met hoge kortingen en aantrekkelijke inruilpremies op voorraadmodellen. Je zou deze zomer dus als met je eigen SUV op vakantie kunnen gaan.

Ruime keuze

Een auto schaf je in de regel voor een langere periode aan. Vallei Auto Groep adviseert hun klanten daarom altijd goed na te denken over welk type het beste bij hun situatie past. Het maakt nogal een verschil of je alleen of met z’n tweeën bent of dat je een groter gezin hebt en veel bagage vervoert.

Ga je voor een compact SUV-model, zoals de Volkswagen T-Cross, Audi Q2, Škoda Kamiq of SEAT Arona? Zoek je toch een groter model? Dan kun je denken aan de Volkswagen Tiguan, SEAT Ateca of Škoda Karoq. Dit zijn ideale gezinsauto’s met volop ruimte voor alle gezinsleden en hun bagage. De grootste modellen, zoals de Audi Q7 of SEAT Tarraco, bieden zelfs plaats aan zeven personen en zijn ook ideaal voor caravanliefhebbers.”

Duurzame opties

Rijd direct weg of kom langs voor een proefrit bij een van de showrooms van Vallei Auto Groep en ervaar hoe het is om in een SUV te rijden.