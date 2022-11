Structureel lagere lasten met zonnepanelen

In het verleden kregen we als zonnepanelen leverancier de vraag hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om in de huidige stroombehoefte te voorzien. Nu komt in bijna ieder gesprek de vraag naar voren hoeveel stroom er nodig is voor een inductiekookplaat, elektrisch autorijden en de hybride warmtepomp. De kostprijs van een kWh uit je eigen zonnepanelen ligt in de meeste gevallen op zes tot acht cent per kWh. Met de hoge energieprijzen heb je dan investeringen in zonnepanelen snel terugverdiend. Helemaal als je ook overgaat op een inductiekookplaat, elektrisch autorijden of een warmtepomp.



Particuliere huishoudens verdienen de investering in zonnepanelen al snel in drieënhalf tot vijf jaar terug en bedrijven die gebruik mogen maken van de bestaande fiscale regelingen komen in veel gevallen uit op twee tot vier jaar. De zonnepanelen systemen die Soldu levert gaan 25 jaar of langer mee (25 jaar garantie op complete systeem). Zodra de investering is terugverdiend, heb je daarna al snel ruim 20 jaar gratis stroom ter beschikking.