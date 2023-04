Tara studeerde art & media en koos voor een carrière in de zorg

Werkgeversvereniging in Zorg en WelzijnEerst wilde Tara Gabriëls (35) kapster worden, later besloot ze art & media te gaan studeren in Londen, en nu werkt ze in de wijkzorg en volgt ze de opleiding voor verpleegkundige niveau 6. In de toekomst wil ze zich nog verder gaan specialiseren in de zorg.

Eindeloze mogelijkheden

“Na mijn studie was het logisch om in de grafische vormgeving aan de slag te gaan, maar ik kwam er vrij snel achter dat ik daar niet echt op m’n plek was. De komst van mijn eerste kindje was voor mij dan ook aanleiding om te bedenken wat ik nou werkelijk wilde. Het menselijk lichaam heb ik altijd interessant gevonden, en zo kwam ik bij de zorg. Daar bleken eindeloos veel mogelijkheden te zijn, ook als je, zoals ik, een hele andere achtergrond hebt.”

Leren en werken in eigen tempo

Enkele maanden nadat Tara moeder was geworden, begon ze in de ouderenzorg bij woonlocatie de Weegbree van ZZG zorggroep. Hier werkte ze als woonbegeleider, ze bracht maaltijden rond en hielp bij activiteiten maar kon ondertussen ook meekijken en meehelpen met zorgtaken. Al snel kreeg ze de vraag of ze de opleiding verzorgende niveau 3 wilde doen, die ze versneld afrondde. “Het is fijn dat je in je eigen tempo kunt leren en werken. Ik heb heel veel geleerd tijdens die opleiding, ook over mezelf: ik wist echt zeker dat mijn hart in de zorg ligt.” Met haar diploma op zak ging Tara vervolgens de wijkverzorging in.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Inmiddels heeft Tara drie kinderen, werkt ze 24 uur per week in de wijk en doet ze de opleiding verpleegkundige niveau 6. Haar diensten worden in overleg gepland, zodat ze het allemaal goed kan combineren. “Ik vind de vrijheid en verantwoordelijkheid die ik heb in de wijk heel fijn. Ik ben eerste verantwoordelijke en aanspreekpunt voor vijf mensen met hele uiteenlopende behoeften, variërend van hulp bij het wassen en steunkousen aantrekken tot wondzorg en toedienen van medicatie. Als iemand zich niet goed voelt, onderzoek ik waar dat aan kan liggen en schakel ik andere zorgspecialisten in, zoals een huisarts of ergotherapeut. Ik heb dus ook een coördinerende functie.”

Specialiseren

Hoe meer ze leert, hoe interessanter het wordt voor Tara. Ze wil zich na de verpleegkundigenopleiding, die ze ook versneld hoopt te doen, specialiseren in hoogcomplexe thuiszorg, oftewel thuisverpleging waarvoor veel technische kennis en specialistisch handelen nodig is, bijvoorbeeld bij oncologie of complexe wondzorg. “Heftig ja, maar ook heel mooi en waardevol dat je zoveel kunt betekenen voor iemand. Dat geeft mij heel veel voldoening.”

Wijkverpleging

Hoe Tara's carrière in de zorg ook verder verloopt, ze weet in ieder geval zeker dat ze in de wijk wil blijven. "Als wijkverpleegkundige ben je zelfstandiger dan een verpleegkundige in een ziekenhuis of andere zorgorganisatie. Je bent vrijwel altijd alleen, dus je moet meer handelingen doen en zelf beslissingen nemen. Daardoor bouw je een hechte relatie op met de mensen voor wie je zorgt, dat is zoiets moois."

