Ter Maat nieuwe eigenaar TCU Ulft: ‘Kom maar op met dat afval’

Ter Maat, die in 2015 startte als bestratingsbedrijf, voegde in rap tempo nieuwe werkzaamheden aan zijn bedrijf toe. De onderneming bestaat nu uit vier takken: bestrating, landmeten en uitzetten, mobiele zagerij en transport en handel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor hem belangrijk. In zijn bedrijf is er aandacht voor duurzaamheid, en waar mogelijk kiest hij voor CO2 neutrale materialen. Afval ophalen past hier voor hem goed bij. “Eigenlijk is het geen afval, maar zijn het reststoffen. Het is mooi werk om van alles dat in een bult-rotzooi zit, weer nette producten te maken. Ik heb dat altijd al interessant gevonden en ben blij dat ik daar nu nóg actiever mee bezig kan zijn”. Metaalrecycling is nieuw voor Ter Maat. “Puin en dergelijke, dat kennen we vanuit de bestrating. Maar in Ulft gaan we nu ook metaal inzamelen en recyclen.’’