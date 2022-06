Vallei Auto Groep zet een stap die veel moois met zich mee moet brengen

Bij beide bedrijven kwamen de waarden, het karakter en de toewijding aan kwaliteit precies overeen. “We hebben elkaar gevonden op basis van veel gemeenschappelijke waarden en het karakter van een familiebedrijf”, aldus Bert de Kroon, Algemeen Directeur van Vallei Auto Groep. “We zijn groter geworden, met alle voordelen van dien, maar onze ambitie is groot zijn in klantbeleving en klanttevredenheid.”

Vernieuwde organisatie

“De groei naar 11 vestigingen maakt dat we op meer plekken beschikbaar zijn. Door schaalvergroting kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn”, vertelt Bert. “De naamswijziging zorgt voor een nieuwe website, een nieuwe uitstraling en nieuwe inrichting van de panden. De vernieuwde organisatie is klaar voor de toekomst en alles wat daarin voor de klant belangrijk is op mobiliteitsgebied.”

Toekomstige vervoersbehoeften

Bert vervolgt: “De automarkt zal de komende jaren sterk veranderen. De verkoop van auto’s en het onderhoud daarvan blijven van belang. De verbreding van de diensten is steeds zichtbaarder en de ontwikkeling in het aanbieden van een zo breed mogelijk scala aan mobiliteitsoplossingen is erg belangrijk. Dit is essentieel om in de toekomst goed in te kunnen blijven spelen op de gewijzigde vervoersbehoeften.”

“De vervoersbehoefte kan bijvoorbeeld verschuiven van bezit naar slechts het gebruik van de auto. Niet iedereen heeft meer een auto nodig of kiest voor een duurzamere oplossing zoals autodelen, verhuur of een combinatie van deze. In de zakelijke markt is vooral een groei van het elektrische wagenpark te zien. Daarom past het opstellen van een compleet mobiliteitsplan veel beter bij deze tijd.”

Thuis in de regio

“Wat niet verandert, is de persoonlijke aandacht die de klant gewend is en de drive om die op nummer één te zetten”, vertelt Bert. “Je stapt als het ware gewoon bij je oude vertrouwde dealer binnen. Daarmee blijven de vestigingen hetzelfde, net als de mensen.”

Volgens de Kroon kan Vallei Auto Groep zich goed vinden in de klantbelofte: “Vallei Auto Groep laat je thuiskomen. We zijn thuis in de regio en hebben aandacht voor je vraag, maar we willen jou ook persoonlijk leren kennen, want alleen zo kunnen wij je steeds beter op weg helpen.”

Uit & Thuis acties

Om de overname en de bijbehorende naamswijziging te vieren heeft Vallei Auto Groep de komende weken de Uit & Thuis acties. Zo zijn verschillende modellen al te private leasen met 30 euro of zelfs 60 euro korting per maand en maak je kans op een weekendje weg voor 4 personen. Of breng je auto naar de werkplaats voor de voordelige zomercheck en ontvang een leuke giveaway.

