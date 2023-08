Van wereldreis in één dag tot selfie hotspot: je beleeft het in de regio Arnhem

Bij de Eusebiuskerk stap je vijfhonderd jaar terug in de tijd. Leer bijvoorbeeld meer over oude schatten via de grafkelders van de kerk of de Slag om Arnhem via een spannende route door de kerkzaal. Voor een sensationeel uitzicht over de stad ga je met de panorama lift in de kerktoren omhoog. Twee glazen balkons bovenaan bieden het beste uitzicht over de Gelderse hoofdstad.