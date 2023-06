Vijf signalen dat jouw hond gezonde hondenbrokken verdient

1. Ontlasting

De perfecte hondendrol is stevig en compact en komt er soepel en zonder al te veel persen uit. Diarree, keiharde keutels, vreemde kleuren en geuren zijn een teken dat er iets niet in orde is. Gezonde hondenbrokken dragen bij aan de perfecte hondendrol.

2. Eetlust

3. Gewicht

Is je hond te dik of juist te mager? Dan kan te maken hebben met te veel of te weinig beweging, te veel of te weinig eten, een medisch probleem, of doordat de hondenbrokken die je geeft niet de juiste voedingsstoffen bevatten. De juiste hondenbrokken geven is vaak de sleutel tot een gezond gewicht. En een gezond gewicht is van levensbelang voor je hond.