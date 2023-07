Vijf tips voor een onbezorgde autovakantie naar het buitenland

Vallei Auto GroepVan miljoenen Nederlanders is de auto het favoriete vervoermiddel om mee op vakantie te gaan. Ga je naar het buitenland? Elk land kent zijn eigen regels en prijzen. Of je nou met een elektrische of brandstofauto op pad gaat: met deze vijf tips kom je niet voor verrassingen te staan én ben je goed voorbereid.

Heb je zelf geen auto tot je beschikking, maar wil je graag met een auto op vakantie? Een auto huren is een populaire optie. Met een wagenpark van ruim 800 auto’s is er altijd een passende auto beschikbaar.

1. Voorkom boetes in milieuzones

Voor het realiseren van een betere luchtkwaliteit stellen steeds meer landen milieuzones in. Check van tevoren of jouw auto in deze gebieden mag komen. Voldoet jouw auto aan de gestelde voorwaarden en ben je van plan in milieuzones te gaan rijden? Vergeet dan niet voor vertrek een vignet of milieusticker aan te schaffen. Zo voorkom je onnodige boetes.

2. Koop een tolbadge of vignet

Ieder land hanteert zijn eigen methode om inkomsten voor aanleg en onderhoud van wegen te genereren. Als weggebruiker is het mogelijk dat je hieraan moet meebetalen. In landen als Oostenrijk en Zwitserland heb je een Autobahnvignet nodig voor de snelwegen. Met dit vignet kun je voor een bepaalde periode gebruik maken van het verkeersnetwerk in deze landen.

Extra tip: de routeplanner van de ANWB geeft je meerdere routeopties naar je vakantiebestemming, inclusief de tolkosten, brandstofkosten en de afstand.

3. Klein stukje omrijden loont

Direct aan de snelweg tanken is vaak veel duurder dan vlakbij de snelweg. Wist je dat je in Duitsland tot wel 60 cent per liter kan besparen door de snelweg te verlaten en in een dorpje te tanken? Ook in Oostenrijk kun je met tanken flink besparen. Hier betaal je direct langs de snelweg ruim 2 euro per liter (E10/E5), terwijl je buiten de snelweg vaak net 1,50 euro afrekent.

4. Haastige spoed is zelden goed

Met een snelheid van 130 km/h over de snelweg rijden lijkt ideaal, maar hiermee verbruik je veel brandstof. Een auto rijdt het zuinigst bij snelheden tussen 80 en 100 km/h en in de hoogste versnelling.

Extra tip: rijd je elektrisch? Hier lees je hoe je je actieradius vergroot.

5. Dit zijn ideale auto’s voor een autovakantie

Wat voor veel liefhebbers van autovakanties belangrijk is, is dat de auto genoeg ruimte heeft voor het hele gezin én de bagage. Misschien is een Škoda Octavia wel iets voor jou. Of heb je liever een hoge instap? Dan kun je denken aan een Volkswagen Tiguan. Liever een elektrische auto? De Volkswagen ID.4, Audi Q8 e-tron of de Škoda Enyaq hebben meer dan genoeg ruimte én een hoge actieradius. Vallei Auto Groep heeft al deze modellen op voorraad.

Volledig scherm Škoda © Vallei Auto Groep