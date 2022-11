Waarom we geloven dat het hoefijzer, getal 7 en kristallen geluk brengen

Hoefijzer

Het geluksgetal 7

Vooral in het Westen wordt zeven gezien als geluksgetal. Dit vindt zijn oorsprong in de christelijke traditie waarin de zeven een heilig getal is. In de Bijbel staat het getal voor volmaaktheid. Zo is de zevende dag van de week tot rustdag uitgeroepen, nadat de aarde in zes dagen gecreëerd zou zijn. Ook vertellen de Bijbelse verhalen onder andere over zeven deugden, zeven hoofdzondes en zeven engelen.